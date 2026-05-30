El 3 de junio, jornada gratuita de esterilización de mascotas en Ramos Arizpe

La actividad se llevará a cabo de 09:00 a 13:00 horas y contempla la atención de hasta 30 animales de compañía, por lo que se exhortó a la ciudadanía interesada a acudir con anticipación para asegurar un lugar dentro del programa.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y promover una cultura de responsabilidad entre los propietarios de mascotas, autoridades municipales realizarán una jornada gratuita de atención veterinaria el próximo 3 de junio en el Centro Comunitario Tepopa, ubicado en la colonia Analco, en Ramos Arizpe.

Entre los servicios que se brindarán se encuentra la esterilización, considerada una de las principales herramientas para mejorar la salud de perros y gatos, así como la vacunación antirrábica y la desparasitación externa.

Especialistas destacan que este procedimiento contribuye a prevenir padecimientos reproductivos, infecciones y algunos tipos de tumores, además de favorecer una mejor calidad de vida al disminuir conductas asociadas al celo, el estrés y la reproducción sin control.

BENEFICIO PARA LAS MASCOTAS Y LA COMUNIDAD

Las autoridades subrayaron que estas acciones también tienen un impacto positivo en la comunidad, ya que ayudan a reducir la sobrepoblación de animales y disminuyen los casos de abandono en calles y espacios públicos.

Para acceder al procedimiento quirúrgico, los animales deberán presentarse con un ayuno mínimo de 12 horas, requisito indispensable para garantizar condiciones adecuadas durante la intervención.

La invitación permanece abierta para los habitantes del sector y colonias cercanas que deseen aprovechar estos servicios preventivos y contribuir al cuidado responsable de sus mascotas.