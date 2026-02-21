Saltillo: Busca UAAAN evitar huelga; esperan recursos federales para aumento salarial

El rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Alberto Flores Olivas, informó que el sindicato de la institución solicitó una prórroga respecto a la revisión de los salarios.

Explicó que esta medida es una facultad que tienen los trabajadores, en espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defina de manera clara los mecanismos para aplicar un incremento del 13 por ciento al salario mínimo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: buscará Morena atraer IMSS-Bienestar con candidaturas al Congreso local

Flores Olivas dio a conocer que las autoridades universitarias ya fueron citadas por personal de la dependencia federal para abordar la situación particular que atraviesa la casa de estudios en Coahuila.

“Al respecto no podríamos nosotros, si no tenemos una instrucción y el aporte económico de la Secretaría de Hacienda, no lo podemos otorgar”, afirmó el rector sobre la imposibilidad de dar el aumento sin el respaldo financiero federal.

La fecha que se estableció como límite para esta revisión es el próximo mes de abril, periodo en el que se espera tener una resolución por parte de las instancias correspondientes sobre el presupuesto necesario.

BUSCAN EVITAR ESTALLAMIENTO LABORAL

El directivo de la universidad resaltó que se buscará llegar a un acuerdo con los trabajadores para evitar que se detengan las actividades académicas y administrativas en los campus.

Expuso que el objetivo es no llegar a una huelga, debido a que el interés principal de ambas partes debe ser el bienestar de la comunidad estudiantil que conforma la institución.

“Trataremos de ver cómo llegamos a un acuerdo con ellos, porque lo que menos nos interesa, yo creo que en ambos sentidos, es un estallamiento de huelga, que definitivamente los perjudicados siempre son los estudiantes”, comentó Flores Olivas.

En caso de que no se logre un consenso y se proceda al cierre de las instalaciones, se estima que la afectación impactaría de manera directa a seis mil jóvenes que cursan sus estudios profesionales.