UAAAN abrirá módulo temporal para credenciales y vigencias del semestre enero-junio 2026

La Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) anunció la apertura de un periodo extraordinario para la expedición de credenciales por extravío y la actualización de vigencias correspondientes al ciclo escolar enero-junio 2026.

De acuerdo con el aviso oficial difundido en redes institucionales, el servicio estará disponible únicamente los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

SERVICIO LIMITADO Y FECHAS DEFINIDAS

La institución precisó que este trámite no forma parte de un servicio permanente, por lo que no se atenderán solicitudes fuera del periodo establecido.

En ese sentido, se exhortó a la comunidad estudiantil a acudir en tiempo y forma, a fin de evitar contratiempos académicos o administrativos derivados de la falta de identificación vigente.

CONTROL ESCOLAR COORDINA EL PROCESO

El comunicado está firmado por la maestra en ciencias Diana Elizabeth Salazar Nevárez, responsable del área de Control Escolar y Servicios, quien reiteró que la atención se brindará exclusivamente en las fechas programadas.

Con esta jornada, la UAAAN busca facilitar la regularización de documentos oficiales del alumnado al inicio del semestre, garantizando orden administrativo y certeza en los registros escolares.