UAAAN abrirá módulo temporal para credenciales y vigencias del semestre enero-junio 2026

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    UAAAN abrirá módulo temporal para credenciales y vigencias del semestre enero-junio 2026
    La UAAAN habilitará durante tres días el trámite de reposición de credenciales y vigencias escolares. CORTESÍA

La expedición de documentos se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de febrero, en horario de 09:00 a 14:00 horas; el trámite no será permanente

La Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) anunció la apertura de un periodo extraordinario para la expedición de credenciales por extravío y la actualización de vigencias correspondientes al ciclo escolar enero-junio 2026.

De acuerdo con el aviso oficial difundido en redes institucionales, el servicio estará disponible únicamente los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reconfiguran ruta 2A tras salida de operación; Roma cubrirá parte del servicio

SERVICIO LIMITADO Y FECHAS DEFINIDAS

La institución precisó que este trámite no forma parte de un servicio permanente, por lo que no se atenderán solicitudes fuera del periodo establecido.

En ese sentido, se exhortó a la comunidad estudiantil a acudir en tiempo y forma, a fin de evitar contratiempos académicos o administrativos derivados de la falta de identificación vigente.

CONTROL ESCOLAR COORDINA EL PROCESO

El comunicado está firmado por la maestra en ciencias Diana Elizabeth Salazar Nevárez, responsable del área de Control Escolar y Servicios, quien reiteró que la atención se brindará exclusivamente en las fechas programadas.

Con esta jornada, la UAAAN busca facilitar la regularización de documentos oficiales del alumnado al inicio del semestre, garantizando orden administrativo y certeza en los registros escolares.

Credenciales
estudiantes

Saltillo

UAAAN

