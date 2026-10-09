El 80% de productores de Coahuila tienen problemas por factores climatológicos o enfermedades

Al menos ocho de cada 10 unidades de producción agropecuaria de Coahuila reportaron durante el año pasado algún problema que afectó el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según los resultados del ejercicio estadístico, el 89.71 por ciento de las unidades de producción agropecuaria, que comprenden actividades agrícolas y ganaderas, enfrentó alguna problemática en sus dinámicas de trabajo.

La Encuesta Nacional Agropecuaria se suma a los instrumentos estadísticos del INEGI para conocer las condiciones del campo mexicano y complementa la información del Censo Nacional Agropecuario, que ofrece datos más detallados sobre las dificultades que enfrentan las unidades productivas. Entre los problemas considerados en la encuesta se encuentran los factores climáticos, como heladas, sequías, inundaciones, granizo, huracanes e incendios naturales, así como los biológicos, entre ellos las plagas y enfermedades del ganado. En la última edición del Censo Nacional Agropecuario, el 76.68 por ciento de los productores de Coahuila identificó los factores climáticos como uno de sus principales problemas. Esta proporción fue 8.3 puntos porcentuales mayor que la registrada en el censo de 2007. El mismo ejercicio estadístico identificó otras dificultades para el sector agropecuario de la entidad, como los altos costos de los insumos y la inflación, señalados por el 65.97 por ciento de los productores.

Además, alrededor del 15 por ciento de los productores reportó la pérdida de fertilidad de las tierras agrícolas como otro de los problemas que afectan al campo coahuilense. Aunque la Encuesta Nacional Agropecuaria no presenta cifras específicas sobre las afectaciones ocasionadas por el gusano barrenador, a nivel nacional alrededor de 537 mil unidades de producción manifestaron haber enfrentado problemas biológicos relacionados con enfermedades. Pese a la elevada proporción de unidades agropecuarias que reportaron dificultades, Coahuila se ubicó como la cuarta entidad del país con menor porcentaje de unidades de producción que señalaron problemas asociados con factores climáticos o biológicos durante el año, de acuerdo con los resultados de la encuesta.