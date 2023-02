El amor en tiempos de campaña en Coahuila: esposas de Manolo, Mejía, Guadiana y Lenin comparten experiencias románticas

“Nos enamoramos por un simple click: lo vi y me encantó. Luego empezó con grandes detalles como salir a la disco y bailar, platicar... su sonrisa me cautivó. Me enamoré de su integridad, me enamoré por ser una persona de un genial carácter, de metas, de imponerse retos y lograrlos”, dijo Teté Talamás, esposa de Lenin Pérez, abanderado de la UDC.

Aquí puedes leer la entrevista completa:

‘Lenin me invitó a pescar y puso en mi caña el anillo de compromiso’: Esther Talamás