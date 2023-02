‘Un día llegó con un perrito; comparte mi interés por los animales’: esposa de Ricardo Mejía

Ellas comparten la vida de quienes contienden por la gubernatura coahuilense ... y aunque en esta carrera no llevan el rol protagónico, su acompañamiento y amor es parte vital para que los candidatos estén física, emocional y sentimentalmente en forma para dar la pelea.

Marlenne Cañas Romero,

esposa de Ricardo Mejía Berdeja

Casados en Acapulco, Guerrero, en 2016, Marlenne Cañas es la esposa de Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT), a la gubernatura de Coahuila.

Desde que se conocieron, como dijo Marlenne, no se han separado... y no solo eso, sino que ahora que el ex funcionario federal es candidato a la gubernatura, Marlenne lleva su campaña en redes sociales, pues la guerrerense es toda una influencer.

1. ¿Cómo se enamoraron?

Fue amor a primera vista, coincidimos en una cena con amigos y desde ahí hicimos conexión. Jamás nos volvimos a separar.

2. ¿Cómo le pidió matrimonio?

Regresando de un viaje me esperó en el aeropuerto y ahí me entregó el anillo de compromiso.

3. ¿Cuáles son los detalles románticos que más recuerda de su relación?

Que un día llegó con un perrito que me fascinó. Comparte mi interés por los grupos vulnerables y los animales y es muy atento conmigo, siempre demostrándome su amor.

4. ¿Con qué frecuencia le regala flores? ¿Cuáles son sus flores favoritas?

En mi cumpleaños, aniversario de bodas y Día del Amor y la Amistad. Las flores que más me gustan son los tulipanes.