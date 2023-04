Además se reveló que el beisbol no tenía raíces meramente estadounidenses. De hecho, existía una evidente conexión con un juego inglés más antiguo llamado rounders, cuyas bases eran similares a las del beisbol.

La conclusión de la comisión de Spalding no terminó por convencer a todos. En los años siguientes diversos investigadores desacreditaron la versión de que Doubleday fue el inventor del beisbol.

En diversos daguerrotipos (las primeras imágenes de guerra captadas en el mundo), se aprecia a Doubleday conviviendo con los residentes locales y algunos de sus compañeros.

Incluso parte de sus vivencias fueron descritas en su libro “My life in the old army”.

“Al principio parecía estar completamente desierta (la ciudad). Parecía que todos los habitantes habían huido. Pero encontramos bastante vida y movimiento en la plaza principal. La Catedral, en un lado de la plaza, estaba iluminada hasta el techo. Había sido usada como un gran hospital central y estaba llena de nuestros muertos y heridos, incluyendo muchos de nuestros más notorios oficiales como Lincoln, Yell, Hardin, McKee y Clay”, escribió Doubleday.

Durante la guerra, la Catedral ubicada en la actual calle Miguel Hidalgo fue habilitada como hospital y atendía a soldados de ambos bandos.

LA NOVENA ENTRADA

Hasta hoy las opiniones están divididas entre quienes sí consideran que Doubleday fue el inventor del beisbol, o cuando menos de algunas de las reglas, y entre quienes consideran que la falta de evidencia es suficiente para desestimar esa posibilidad.

Lo cierto es que en Cooperstown, en 1923, se construyó un estadio que lleva el nombre de Doubleday para rendirle homenaje, reconociéndolo como el creador del beisbol.

Tanto show que se hizo y Doubleday ni siquiera estuvo enterado. Se retiró del ejército en 1873, a los 54 años, y falleció en 1893, a los 74, en Mendham, Nueva Jersey, Estados Unidos.

*Con información de Jorge Aguirre Fuentes, Minor League Baseball, Britannica, World Baseball Softball Confederation y Archivo Municipal de Saltillo.