El llamado a preservar los sabores; Cocineras Tradicionales de Coahuila abren convocatoria

El Proyecto de Cocineras Tradicionales de Coahuila de Zaragoza abrió su convocatoria para integrar nuevas cocineras al grupo de Saltillo, con el propósito de fortalecer la preservación, promoción y difusión de los sabores que forman parte de la identidad gastronómica de la localidad. De acuerdo con la convocatoria, se buscan mujeres con experiencia y conocimiento de la cocina tradicional de Saltillo, que hayan aprendido recetas, técnicas y saberes de sus madres, abuelas, bisabuelas u otras generaciones anteriores.

También se pide que conserven recetas familiares, tengan interés en compartir sus conocimientos y disposición para participar en actividades, encuentros, talleres y muestras gastronómicas. Las interesadas deberán presentar una carta de motivos en la que expliquen por qué desean integrarse, qué significa para ellas formar parte del proyecto y de qué manera les gustaría contribuir a preservar y transmitir la cocina tradicional de Saltillo. Además una semblanza sobre su trayectoria en la cocina, en la que relaten desde qué edad comenzaron a cocinar, quién les enseñó y qué platillos han preparado durante mayor tiempo.

Se deberán anexar de 3 a 5 fotografías relacionadas con su experiencia como cocineras, como platillos que preparan, recetarios familiares o su participación en eventos gastronómicos. La documentación deberá enviarse al WhatsApp 844 784 8131 o al correo electrónico Aliparez87martinez@gmail.com. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 23 de octubre de 2026. Una vez concluido el proceso de recepción y valoración de solicitudes, los resultados se darán a conocer en noviembre de 2026.

Temas

Cocina Convocatoria Tradiciones

Localizaciones

Saltillo

