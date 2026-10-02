Termina jornada nacional de búsqueda en Coahuila; balance arroja una persona localizada y cinco posibles nuevos casos

De acuerdo con el informe presentado en rueda de prensa por colectivos y familiares participantes, la jornada se desarrolló durante 10 días y contempló visitas a los centros penitenciarios de Monclova y Piedras Negras, tanto varonil como femenil, además de siete centros de rehabilitación, un albergue para personas migrantes y una brigada de búsqueda callejera en Ciudad Acuña.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos cerró este viernes sus actividades en Coahuila con la localización con vida de un joven que había sido reportado como desaparecido desde hacía cinco meses, además de 31 posibles positivos y cinco nuevos casos documentados durante los recorridos realizados en las regiones Centro y Norte del estado.

También se realizaron acciones de visibilización en Monclova, San Buenaventura, Frontera, Allende y Piedras Negras.

Uno de los principales resultados fue la localización en el Centro Penitenciario de Piedras Negras de un joven cuya familia lo buscaba desde hacía aproximadamente cinco meses.

Los colectivos señalaron que el caso demuestra la importancia de realizar búsquedas en vida en penales, anexos, albergues y otros sitios donde una persona puede permanecer incomunicada o sin contacto con sus familiares.

Durante la jornada también fueron documentados 31 “posibles positivos”, término utilizado por las familias cuando una persona reconoce una fotografía o aporta información que pudiera indicar que vio a alguien después de su desaparición.

Estos datos todavía deberán ser verificados y descartados o confirmados mediante nuevas diligencias. La información fue obtenida principalmente de personas privadas de la libertad y de internos de centros de rehabilitación.

El informe final reportó además cinco nuevos casos relacionados con personas desaparecidas o con personas que permanecían sin comunicación con sus familias durante algún internamiento. Asimismo, se documentó un posible caso de violación a derechos humanos que será canalizado a las instancias correspondientes.

En la jornada participaron 75 personas procedentes de 15 estados del país. Los colectivos también colocaron dos Árboles de la Memoria, uno en Monclova y otro en Piedras Negras, como parte de las acciones para mantener visibles los nombres y fotografías de quienes siguen desaparecidos.