El origen siniestro de la calabaza de Halloween

La calabaza iluminada, símbolo internacional de Halloween, posee un origen fascinante y algo siniestro que se remonta a una antigua leyenda popular irlandesa. Esta tradición está profundamente ligada al festival celta de Samhain.

El origen más conocido se centra en la figura de Stingy Jack (Jack el Tacaño), un astuto bebedor y embaucador conocido por su mal carácter y sus numerosos trucos.

La leyenda relata cómo Jack logró engañar al Diablo en varias ocasiones. En una de estas historias, lo convenció de subir a un árbol y talló una cruz en el tronco para impedirle el descenso.

Al morir, su vida pecaminosa le negó la entrada al Cielo. Al ir al infierno, el Diablo cumplió su promesa y también le impidió la entrada, condenándolo a vagar en la oscuridad entre los mundos por toda la eternidad.

Jack se quejó de que no podía ver su camino. El Diablo le arrojó una brasa encendida del infierno, la cual Jack colocó dentro de un nabo hueco que llevaba consigo, creando así su linterna.

Desde ese momento, el espíritu de Jack vaga con su improvisada linterna. Por esta razón se le conoció como Jack de la Linterna (Jack of the Lantern), que con el tiempo se acortó a Jack O’Lantern.

Originalmente, los campesinos de Irlanda y Escocia tallaban rostros grotescos o aterradores en nabos o remolachas, aunque algunas versiones mencionan también patatas. Estos se usaban como amuletos para ahuyentar espíritus malignos y almas errantes.

La tradición fue llevada a Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX. En América, se adoptó rápidamente la calabaza por ser mucho más grande, abundante y fácil de tallar que los nabos europeos, dando vida al Jack-o’-lantern moderno.