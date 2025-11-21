El paro de maiceros, cañeros y transportistas ‘no es un capricho’, afirma Jaime Martínez Veloz

“El paro nacional convocado por campesinos y transportistas para este lunes 24 de noviembre no es un capricho, sino la consecuencia directa de un abandono del campo que ya no puede ocultarse”, sostuvo Jaime Martínez Veloz, delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila.

Declaró que el campo “exige respeto, inversión y seguridad”, además, “el Gobierno debe escuchar, rectificar y actuar, en el entendido de que sin campo no hay país, y sin seguridad no hay camino”.

Al pronunciarse en apoyo a dicha manifestación, el exdiputado federal y quien fuera comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, señaló que la administración de Claudia Sheinbaum tiene, entre otras, las siguientes obligaciones históricas y morales:

Restituir los apoyos recortados al campo, recuperando programas de financiamiento, aseguramiento y subsidios productivos, asimismo, escuchar y atender los reclamos de los agricultores, con mesas de diálogo reales y vinculantes.

También debe garantizar seguridad en carreteras y zonas rurales, para que transportar y producir alimentos no sea un riesgo de vida, y cumplir con la promesa de soberanía alimentaria, invirtiendo en el campo como motor de desarrollo y dignidad nacional.

Martínez Veloz consideró que el campo mexicano atraviesa una crisis que no es producto del azar, sino de decisiones políticas que han debilitado su futuro.

“Desde la llegada de Morena al gobierno, se han eliminado más de veinte programas de apoyo agrícola, asimismo, se ha reducido el presupuesto de la Secretaría de Agricultura a menos de la mitad de lo que se ejercía en 2015.

Igualmente, se ha sustituido la inversión productiva por programas asistenciales que, aunque necesarios para algunos, resultan insuficientes para sostener la competitividad y la soberanía alimentaria del país, expuso.

Por su parte Roberto Garza Villarreal, empresario agrícola, estimó que la atención del sector público debe concentrarse en los agricultores que siembran entre una y dos hectáreas, pues los grandes agricultores son pocos.

Al referirse a las demandas de los productores de maíz y caña, que este lunes bloquearán carreteras y tomarán aduanas, entre otras medidas de presión, indicó que el contar con precios de garantía más altos “no es la solución”.

Por otra parte, “mientras el gobierno no permita el acceso al maíz transgénico, se tiene que definir una igualdad de circunstancias”, señaló el vicepresidente de comunicación y mercadotecnia de la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa), sin precisar su postura en relación con el referido paro.

“Si queremos que los pequeños agricultores de México sean tan rentables y productivos como los grandes agricultores de EU necesitamos igualdad de circunstancias, apoyos para adquisición de equipos, apoyo para capacitación y tasas de interés competitivas para poder subsanar las inversiones”, recalcó.