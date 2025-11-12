Prevén bajo impacto en Coahuila por paro nacional de maiceros

El paro nacional anunciado por el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) para este 24 de noviembre no tendrá, en su caso, un impacto significativo en la economía de Coahuila.

Esto se debe a que son muy pocos los agricultores que producen maíz blanco, cuyo número no rebasa los 50 maiceros en todo el estado, declaró Jesús María Montemayor, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) en la entidad.

En cambio, si los productores de grano amarillo —que son un poco más más numerosos—, deciden finalmente participar en el movimiento, originarían que dejara de atenderse la demanda para engorda animal, lo cual sería preocupante, explicó.

El paro nacional en Coahuila “plantea más bien un impacto para el público consumidor”, hasta ahora difícil de estimar, a partir de un desabasto, lo que incluiría a las harineras, refirió.

Desde hace años, los maiceros de La Laguna cultivan grano amarillo, incluso en municipios como Escobedo y Abasolo, donde también se cambió el cultivo a trigo panificable, detalló Montemayor Garza.

Añadió que en los dos años que lleva al frente de la SDR no ha recibido ni una sola petición de apoyo para siembra de maíz blanco.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), gran parte del maíz blanco destinado al consumo humano en Coahuila es importado o proviene de otros estados, como Sinaloa, ya sea en forma de grano para las harineras locales o como harina ya procesada.

En vista de ello, analistas han advertido sobre un fuerte descalabro a la economía del estado, a causa de la semiparalización del flujo de mercancías –incluido el maíz blanco—, con motivo, principalmente, del eventual bloqueo de carreteras.