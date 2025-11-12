Prevén bajo impacto en Coahuila por paro nacional de maiceros
La entidad cuenta con menos de 50 productores de maíz blanco, por lo que el movimiento afectará poco la economía local
El paro nacional anunciado por el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) para este 24 de noviembre no tendrá, en su caso, un impacto significativo en la economía de Coahuila.
Esto se debe a que son muy pocos los agricultores que producen maíz blanco, cuyo número no rebasa los 50 maiceros en todo el estado, declaró Jesús María Montemayor, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) en la entidad.
En cambio, si los productores de grano amarillo —que son un poco más más numerosos—, deciden finalmente participar en el movimiento, originarían que dejara de atenderse la demanda para engorda animal, lo cual sería preocupante, explicó.
El paro nacional en Coahuila “plantea más bien un impacto para el público consumidor”, hasta ahora difícil de estimar, a partir de un desabasto, lo que incluiría a las harineras, refirió.
Desde hace años, los maiceros de La Laguna cultivan grano amarillo, incluso en municipios como Escobedo y Abasolo, donde también se cambió el cultivo a trigo panificable, detalló Montemayor Garza.
Añadió que en los dos años que lleva al frente de la SDR no ha recibido ni una sola petición de apoyo para siembra de maíz blanco.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), gran parte del maíz blanco destinado al consumo humano en Coahuila es importado o proviene de otros estados, como Sinaloa, ya sea en forma de grano para las harineras locales o como harina ya procesada.
En vista de ello, analistas han advertido sobre un fuerte descalabro a la economía del estado, a causa de la semiparalización del flujo de mercancías –incluido el maíz blanco—, con motivo, principalmente, del eventual bloqueo de carreteras.
ACUERDO ENTRAMPADO
Representantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) reportó que líderes campesinos de al menos 22 estados del país fueron dejados plantados en una reunión que estaba programada en la Cámara de Diputados con el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar e integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).
Los campesinos habían advertido que el Frente, a cuya causa se han sumado productores de 22 entidades federativas, cañeros de Veracruz y transportistas, iría al paro este 24 de noviembre si el Poder Legislativo y la Sader no les ofrecían una respuesta satisfactoria a sus demandas.
Sin embargo, concertaron una nueva reunión con el legislador, a fin de establecer mesas de diálogo suficientes para mejorar las condiciones del campo.
Sus exigencias tienen que ver, principalmente, con el reconocimiento de la actividad agrícola como un tema de seguridad nacional; la exclusión de los granos básicos del T-MEC; restitución de la banca de desarrollo para el campo; fijación de precios de garantía “reales” —7 mil 200 pesos por tonelada— y planeación agrícola nacional; y la revisión de la nueva Ley de Aguas, que distorsiona las concesiones de agua para riego, consumo humano e industrial.
Baltazar Valdez Armentia, presidente de la Organización Campesinos Unidos de Sinaloa (OCUS), informó que ya se sumaron al Frente el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).
También se han sumado los cañeros de Veracruz, quienes también piden mejores precios para la caña de azúcar; en tanto, los transportistas exigen más seguridad en carreteras.
Indicó que los maiceros del norte del país que siembran en el ciclo otoño-invierno quedaron fuera de las reuniones con la Sader federal; solo convocaron a maiceros de Jalisco, Michoacán y Guanajuato que producen en el ciclo primavera-verano.
Valdez Armentia señaló que los maiceros norteños no tienen la certeza de que su grano tendrá un buen precio, ni de qué tipo de apoyos federales tendrán, ante lo cual, dijo, lo único que puede detener el nuevo paro agrícola será una negociación franca con los diputados y el Gobierno Federal en las próximas horas.
A partir del día 24 de noviembre podrían reiniciarse bloqueos en carreteras y aduanas en 22 de las 32 entidades (68.75%) del país por maiceros del FNRCM, MAC y ANTAC, así como por cañeros de Veracruz y agrupaciones de transportistas.