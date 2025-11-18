Debe ser ‘una señal de alerta’ para Coahuila el eventual paro de maiceros, cañeros y transportistas

“De pronóstico reservado” será el impacto económico que causará a Coahuila, por desabasto, el paro nacional anunciado para este 24 de noviembre por maiceros, cañeros y transportistas, advierte el economista Guillermo Garza de la Fuente.

Son aventuradas todas las cifras que se han propuesto hasta ahora para calcular el daño, que resentirían en mayor grado las familias de la Región Sureste de la entidad; dependerá en gran medida de cuánto tiempo se prolongue la manifestación, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón celebrará mañana el Día de Cristo Rey con la Mega Reliquia

“Evidentemente, estas acciones de presión, en cuanto a tomar carreteras o limitar el paso de camiones de carga, definitivamente servirían para obtener lo que los productores de maíz buscan del Gobierno Federal... ciertamente, el impacto sería real”, previó.

El efecto inmediato de los eventuales bloqueos “será, sin duda, la escasez o, en el mejor de los casos, la limitación en la oferta de diversos artículos para el consumidor final, como de insumos industriales que se transportan por vía terrestre”, avizoró.

“El tamaño del impacto estaría en función de qué tantas carreteras y aduanas logren controlar los manifestantes y, lo más importante: cuánto tiempo duraría el paro, pues, cuanto más se prolongue este, mayor sería el recrudecimiento de la ausencia de productos en los anaqueles y de insumos en las empresas”, advirtió Garza de la Fuente.

Como resultado de la escasez de productos de uso habitual, se puede anticipar también un posible aumento de precios al público consumidor, observó el catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

“Me parece que este tipo de acciones se deberían tomar como una señal de alerta en el caso de la economía de Coahuila y su Región Sureste”, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024

En efecto, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz (FNRCM) anunció para el próximo lunes un paro total de labores del gremio transportista, así como la realización de bloqueos en carreteras y la toma de aduanas.

De esa manera, buscan que se les concedan las siguientes cinco demandas principales: que la agricultura sea reconocida como asunto de interés nacional; la exclusión de los granos básicos del T-MEC; la restitución de la banca de desarrollo para el campo; precios de garantía reales y planeación agrícola nacional; y el rechazo a la Ley de Aguas, pues este ordenamiento “distorsiona las concesiones para riego, consumo humano e industrial”.