El punto máximo de la lluvia de estrellas de Eta Acuáridas podrá apreciarse en Coahuila

Desde la segunda mitad de abril y todo el mes de mayo, la lluvia de estrellas de Eta Acuáridas es observable en el cielo nocturno.

Así mismo, su punto máximo para poder apreciarlas llegará durante la noche del 5 y 6 de mayo, y se podrán ver en Coahuila sin problemas y el resto de México.

Dicho fenómeno astronómico es conocido también como Eta Aquariid, y está activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo de cada año, una de las dos lluvias de meteoritos creadas por los escombros del cometa Halley, cuando la Tierra pasa por su trayectoria, lo que ocurre nuevamente en octubre y crea la lluvia de las Oriónidas.

A pesar de estar activas desde el mes de abril, el mejor momento para apreciar la lluvia en su máximo esplendor es durante la madrugada del viernes 6 de mayo, entre las 3:53 am y las 6:16 am específicamente, aunque la apreciación también será aceptable desde las 3:18 am hasta las 6:40 am.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hace la identificación de Debanhi Escobar en un condominio de Monterrey?... fue hallada en jardinera

Al igual que en otras ocasiones hay dos formas de seguir la lluvia, desde su punto de origen (es decir el radiante) o mirar directamente al cielo y esperar a que este se encuentre en su punto más alto sobre el horizonte para observar la mayor cantidad de meteoros, aproximadamente 50 de ellos cada hora.

En el caso de que deseemos enfocarnos en el radiante, este se encuentra ubicado entre la constelación de Pegaso y Acuario, que puede ubicarse usando aplicaciones como StarWalk o SkyView, para ver a la dirección correcta.

No necesitan habilidades o equipo especial, más allá de un lugar abierto con pocos obstáculos.

Es importante recordar ubicarse en una zona alejada de las fuentes de luces, incluso de las generadas por las pantallas de los dispositivos móviles y esperar unos 15 minutos para que los ojos puedan acostumbrarse en la oscuridad.

Para la correcta apreciación solamente requeriremos de un cielo despejado, aunque se espera que en algunas zonas del país se encuentre mayormente nublado e incluso condiciones de lluvia, lo que puede limitar la visibilidad del evento, además de paciencia para apreciar correctamente el evento.

TE PUEDE INTERESAR: Te decimos cuando se podrá apreciar la espectacular lluvia de meteoros Eta Acuáridas