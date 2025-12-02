El T-MEC ofrece ventajas a Coahuila, pero deben atenderse riesgos en energía, logística y certidumbre jurídica: Coparmex

Si bien, con la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la planta productiva de Coahuila tiene la oportunidad de consolidarse, también debe atajar riesgos en materia energética, logística y certidumbre jurídica.

“Solo así podremos mantener y ampliar nuestra participación en las cadenas de valor de Norteamérica”, estimó Alfredo López Villarreal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste.

La revisión del T-MEC debe aprovecharse para consolidar las fortalezas de Coahuila, como su mano de obra calificada, su estabilidad laboral y su posición estratégica en el comercio exterior, precisó.

“Pero también debemos —apuntó— atender de manera prioritaria los riesgos en materia energética, logística y certidumbre jurídica”.

Consideró que la revisión de dicho acuerdo comercial representa una oportunidad estratégica para reforzar las ventajas competitivas de Coahuila y atender los desafíos que podrían ponerlo en desventaja frente a nuestros socios comerciales.

Indicó que, en el caso de Coahuila, deben atenderse como temas prioritarios los siguientes: productividad, mano de obra calificada, estabilidad y paz laboral, infraestructura, logística transfronteriza, energía, sustentabilidad, factores políticos y estado de derecho.

Consideró que, para mantener su posición como líder en manufactura automotriz, metalmecánica y exportaciones, Coahuila está llamado a garantizar programas de capacitación y actualización laboral que permitan elevar la productividad.

En este sentido, la educación dual y los esquemas de vinculación universidad–empresa deben fortalecerse como política pública que dé certeza a la inversión, dijo.

López Villarreal afirmó que la competitividad del estado se sustenta en su clima de estabilidad laboral, reconocido a nivel nacional.

“Sin embargo, la aplicación de la reforma laboral y la revisión sindical en el marco del T-MEC exigen reforzar el diálogo tripartito y la transparencia en la negociación colectiva”, expuso.

“Es fundamental —añadió— cuidar que las relaciones laborales sigan siendo productivas y no se conviertan en un factor de incertidumbre que reste competitividad frente a EUA y Canadá”.

Al referirse a la fuerte dependencia de la entidad del comercio exterior, el dirigente señaló que se debe priorizar la modernización de cruces fronterizos, aduanas y corredores logísticos para agilizar el intercambio con Estados Unidos y Canadá.

“La eficiencia logística es clave para sostener nuestras exportaciones y atraer nuevas inversiones”, subrayó.

Ante los compromisos ambientales que plantea el T-MEC, Coahuila debe asegurar un marco regulatorio que garantice energía suficiente, limpia y a precios competitivos. La certidumbre energética será un factor decisivo en la permanencia de inversiones, puntualizó.

El representante patronal en la región dijo que “la confianza de nuestros socios comerciales depende también de la certidumbre jurídica, la democracia y el respeto a los compromisos internacionales”.

“Cualquier retroceso en estas áreas pondría a Coahuila en desventaja frente a otros estados o regiones de Norteamérica”, advirtió.