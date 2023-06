Elecciones Coahuila 2023: Acepta Guadiana su derrota; regresará al Senado

Poco después de las 20:00 horas, el candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, reconoció que las tendencias electorales no le favorecieron a su candidatura

🚨 #ÚLTIMAHORA | Armando Guadiana, candidato de Morena, reconoce que no tiene resultados favorables. "Quiero decir que el candidato del PRI tiene una diferencia bastante grande" pic.twitter.com/jgb1FoL1hY

“Fue una elección de Estado. A la gente que iba a votar por nosotros les dio miedo y responsabilizó al gobernador Riquelme por todas las fechorías”, dijo.

Agregó que también la división de Morena con la separación de Ricardo Mejía Berdeja que contendió por el PT, terminó por favorecerle al PRI, y señaló que él obedeció a los resultados de las encuestas internas, por lo que la división misma no fue su responsabilidad.

“Por eso la izquierda no avanza, porque siempre se divide. No me da miedo decir el nombre de Ricardo Mejía Berdeja. El que traiciona una vez, traiciona dos veces”, manifestó.

Dijo que continuará con su actividad en el Senado, donde concluirá la licencia y además señaló que la división generada por el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía hacia el proyecto de la Cuarta Transformación ayudó a que el resultado de la contienda fuera adverso.

Durante la rueda de prensa, Guadiana envió un mensaje a Manolo Jiménez donde le pidió que haga lo mejor por Coahuila, pero que ponga funcionarios con ética que no ultrajen a las arcas del Estado.