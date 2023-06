Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 31 de mayo de los 4 candidatos a Gobernador

El sector empresarial solicitó un trato justo por parte de su gobierno , el cual pidieron que debe ser transparente, con oportunidades para todos y que no privilegie a las empresas de los mandatarios y sus familiares.

PT Y VERDE PAGARÁN ALTO COSTO POLÍTICO: LENIN

El candidato de la alianza UDC-Verde a la gubernatura, Lenin Pérez Rivera, aseguró que la decisión que tomaron el PT y el Verde de declinar por Morena les causará un alto costo político en el futuro.

En una rueda de prensa desde Monclova, Pérez Rivera precisó que, a pesar de la declinación del Partido Verde, los votos que se hagan a ese partido en la elección del próximo domingo, se contabilizarán a favor de él en el caso de la gubernatura y de los candidatos a diputados originalmente registrados en la alianza UDC-Verde.

“El llamado es a decirles que estamos en la boleta, no se equivoquen. Todos los que hayan simpatizado por Lenin, los votos que se van a emitir ese día van a computar para nosotros, no para Morena. Es una situación meramente mediática (la declinación), los votos son para nosotros, no para Morena”, dijo Lenin.