Elecciones Coahuila | Ni junta la oposición hubiera ganado la gubernatura: De las Heras

Saltillo, Coah.- La dirección de la casa encuestadora De las Heras Demotecnia, aseguró este domingo que “ni junta toda la oposición, hubiera ganado la gubernatura de Coahuila”.

Rodrigo De las Heras consideró que lo aburrido de las campañas políticas en Coahuila contribuyeron a que las tendencias entre los cuatro candidatos no sufrieran movimientos.

“No pasó nada de punta a punta. Nunca hubo percepción de triunfo de los otros adversarios y la historia que se contó fue que al dividirse, nunca pudieron alcanzarlo (a Manolo Jiménez Salinas)”.

Aclaró que lo aburrido de la camapaña, no tuvo que ver que fueran malas las estrategias de los candidatos, “sino porque no pasó absolutamente nada. Y no pasar absolutamente nada, hizo que las tendencias no se cambiaran”.

La encuestadora de Polls.mx dio en los resultados preliminares el 55 por ciento de las preferencias electorales al candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), Manolo Jiménez Salinas.

El segundo lugar de esta contienda, la encuestadora Polls.mx se lo da al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana, seguido por el candidato del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía.

Lenin Pérez, candidato de la coalición Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- Unidad Democrática de Coahuila (UDC), el 6 por ciento de las preferencias y el 5 por ciento, de votos nulos.

Resultados que fueron manejados desde las primeras encuestas, una abierta el proceso electoral 2023, en el que Coahuila renovaba gubernatura y Congreso local. “No hubo una casa encuestadora que no pusiera a Manolo (Jiménez) en primer lugar, todas estuvieron dentro del margen”.

Rodrigo De las Heras dijo que no debe pasarse por alto que el resultado de está contienda, no solo es el triunfo del candidato, sino la evaluación de la administración estatal.

“Se está calificando también al gobernador actual. La gente en el estado de Coahuila está votando por un gobernador que pertenece a una marca quizás un poco desgastada, pero que está dando resultado”.

Consideró importante resaltar que la elección de hace seis años, fue una contienda cerrada en la que el PRI y sus aliados ganaron por un punto.

“No es lo mismo que ganes por dos o tres puntos, que ganes con 30. Eso se gana y se gana con mucha autoridad, legitimidad y eso es súper importante para el proceso que iniciará Manolo Jiménez como gobernador”.