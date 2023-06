Elecciones Coahuila: ‘yo voto porque no se olviden de nosotros en los ejidos’, Magdaleno Espino, trabajador

Magdaleno Espino ha vivido 46 de sus 79 años de edad en San Antonio de las Alazanas, Arteaga, y luego de dedicar 20 de ellos a “ir y venir” a Saltillo cada ocho días, como el responsable del correo en el pueblo, acudió a emitir su voto con la esperanza de que “no se olviden de nosotros”.

Espino, quien es conocido en San Antonio como el “electricista del pueblo”, llegó a la casilla básica de la escuela primaria Venustiano Carranza buscando que los nuevos funcionarios que tomen la batuta del estado les ayuden a cubrir las necesidades de servicios básicos que, en múltiples ocasiones, se han visto restringidas.

“Ojalá que nos toque suerte de que sean favorables, porque, a veces las cosas se ponen pésimas acá para nosotros”, dijo.

Lo anterior, haciendo referencia a ciertos sectores del ejido que no han recibido apoyos gubernamentales, entre ellos, la construcción de techos de concreto para las casas y cuartos que, hasta el día de hoy, se protegen con láminas y tablas de madera.

“Hay familias pobres que están auxiliando con techos, pero ya se les van a acabar y con nosotros no han llegado, no sabemos si estamos en la lista y yo ya fui a preguntar, pero no sabemos”.

El hombre que también dedicó muchos años de su vida a realizar conexiones telefónicas de la compañía Telmex, externó sus deseos de que llegue el cambio al estado, recalcando que es cuestión de “suerte” y de las intenciones con las que cada funcionario llega a su puesto.

Para Magdaleno, quien vive en una casa construida con madera y láminas, ubicada a dos calles de la plaza principal, hacer valer el derecho del sufragio es fundamental para lograr que la historia cambie -o se mantenga favorable-, pese a que se muestra cansado y un poco desilusionado de que esto ocurra, no piensa dejar de contribuir desde su trinchera como mexicano.

Recordando un famoso refrán electoral, el señor pidió a las autoridades más atención para quienes lo necesitan, más allá de sus propuestas de campaña anunciadas previo a la Jornada: “Los candidatos son como los artistas, cuando los vemos allá en los teatros cantan canción bonita, pero cuando ya tienen el puesto nos mandan a la lista”.

Personas, como el señor Magdaleno, votan por una mejor calidad de vida y atención para los más desamparados, quienes esperan ya “no batallar tanto” con los servicios prestados en San Antonio de las Alazanas.

Agradeció al gobierno actual de que se esté “portando bien” apoyándolos con el traslado de la basura y las despensas de las que han podido ser acreedores.