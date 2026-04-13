Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC

Con el objetivo de reconocer y premiar a los ciudadanos que cumplieron con el pago del impuesto predial durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno Municipal de Ciudad Frontera llevará a cabo este martes el sorteo de un automóvil JAC modelo 2025. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel López, informó que el evento se realizará a las 10:00 de la mañana en el lobby de la Presidencia Municipal, en el área de cajas de recaudación, donde se instalará la tómbola con los boletos participantes.

En total, serán alrededor de 11 mil 500 contribuyentes los que participarán en este sorteo, tras haber cumplido en tiempo y forma con el pago del predial durante los primeros meses del año. El primer premio será un automóvil JAC modelo 2025; el segundo lugar, una motocicleta; y el tercer premio, un centro de lavado. La alcaldesa extendió la invitación a la ciudadanía y a los medios de comunicación para presenciar el proceso, el cual contará con la presencia de un notario público que dará fe y legalidad. En cuanto a las reglas del sorteo, el secretario del Ayuntamiento explicó que será indispensable presentar el boleto original para reclamar cualquiera de los premios, ya que no se aceptarán copias ni fotografías. En caso de que el boleto ganador esté registrado a nombre de un menor de edad, el premio será entregado a su representante legal; mientras que en situaciones de fallecimiento del titular, corresponderá al albacea designado conforme a un juicio sucesorio. Asimismo, detalló que en casos de copropiedad, el premio será entregado a quien tenga en su poder el boleto, quedando entre particulares la forma en que se distribuyan los beneficios.

Para personas morales, deberá acudir el representante legal con las facultades correspondientes. Se informó también que los ganadores contarán con un plazo de tres días hábiles para reclamar su premio; de no hacerlo, se realizará un nuevo sorteo bajo la supervisión del notario público, quien dará fe de que los boletos se mantienen en resguardo y sin alteraciones. Durante su mensaje, Pérez Cantú resaltó la respuesta positiva de los ciudadanos, destacando que este tipo de incentivos buscan reconocer el esfuerzo de quienes cumplen puntualmente. “Es una forma de agradecerles a todos los contribuyentes que cada año hacen el esfuerzo por pagar su predial. Hay quienes desde los primeros días de enero, incluso desde muy temprano, acuden a hacer fila para cumplir, y eso demuestra el compromiso que tienen con su patrimonio y con el municipio”, expresó. Añadió que el pago del predial brinda certeza jurídica sobre las viviendas, lo que permite a las familias tener seguridad sobre sus propiedades, además de contribuir directamente al desarrollo de obras y servicios públicos.

La alcaldesa también subrayó la participación del sector empresarial, el cual ha mostrado una respuesta favorable, alcanzando avances importantes en el cumplimiento de esta obligación. Finalmente, reiteró la invitación a quienes aún no han realizado su pago a acercarse a la Presidencia Municipal, donde actualmente se ofrece un 15% de descuento, así como un 20% para personas con discapacidad, además de facilidades para realizar trámites a domicilio en casos necesarios.

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