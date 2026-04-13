Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC

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Monclova
/ 13 abril 2026
    Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC
    Participan alrededor de 11 mil 500 ciudadanos que pagaron puntualmente su impuesto predial. LIDIET MEXICANO

El evento se llevará a cabo este martes a las 10:00 de la mañana en la Presidencia Municipal

Con el objetivo de reconocer y premiar a los ciudadanos que cumplieron con el pago del impuesto predial durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno Municipal de Ciudad Frontera llevará a cabo este martes el sorteo de un automóvil JAC modelo 2025.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel López, informó que el evento se realizará a las 10:00 de la mañana en el lobby de la Presidencia Municipal, en el área de cajas de recaudación, donde se instalará la tómbola con los boletos participantes.

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En total, serán alrededor de 11 mil 500 contribuyentes los que participarán en este sorteo, tras haber cumplido en tiempo y forma con el pago del predial durante los primeros meses del año.

El primer premio será un automóvil JAC modelo 2025; el segundo lugar, una motocicleta; y el tercer premio, un centro de lavado.

La alcaldesa extendió la invitación a la ciudadanía y a los medios de comunicación para presenciar el proceso, el cual contará con la presencia de un notario público que dará fe y legalidad.

En cuanto a las reglas del sorteo, el secretario del Ayuntamiento explicó que será indispensable presentar el boleto original para reclamar cualquiera de los premios, ya que no se aceptarán copias ni fotografías.

En caso de que el boleto ganador esté registrado a nombre de un menor de edad, el premio será entregado a su representante legal; mientras que en situaciones de fallecimiento del titular, corresponderá al albacea designado conforme a un juicio sucesorio.

Asimismo, detalló que en casos de copropiedad, el premio será entregado a quien tenga en su poder el boleto, quedando entre particulares la forma en que se distribuyan los beneficios.

$!El primer premio será un automóvil JAC modelo 2025, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.
El primer premio será un automóvil JAC modelo 2025, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. LIDIET MEXICANO

Para personas morales, deberá acudir el representante legal con las facultades correspondientes.

Se informó también que los ganadores contarán con un plazo de tres días hábiles para reclamar su premio; de no hacerlo, se realizará un nuevo sorteo bajo la supervisión del notario público, quien dará fe de que los boletos se mantienen en resguardo y sin alteraciones.

Durante su mensaje, Pérez Cantú resaltó la respuesta positiva de los ciudadanos, destacando que este tipo de incentivos buscan reconocer el esfuerzo de quienes cumplen puntualmente.

“Es una forma de agradecerles a todos los contribuyentes que cada año hacen el esfuerzo por pagar su predial. Hay quienes desde los primeros días de enero, incluso desde muy temprano, acuden a hacer fila para cumplir, y eso demuestra el compromiso que tienen con su patrimonio y con el municipio”, expresó.

Añadió que el pago del predial brinda certeza jurídica sobre las viviendas, lo que permite a las familias tener seguridad sobre sus propiedades, además de contribuir directamente al desarrollo de obras y servicios públicos.

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La alcaldesa también subrayó la participación del sector empresarial, el cual ha mostrado una respuesta favorable, alcanzando avances importantes en el cumplimiento de esta obligación.

Finalmente, reiteró la invitación a quienes aún no han realizado su pago a acercarse a la Presidencia Municipal, donde actualmente se ofrece un 15% de descuento, así como un 20% para personas con discapacidad, además de facilidades para realizar trámites a domicilio en casos necesarios.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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