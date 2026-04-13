Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 abril 2026
    Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas
    Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular. HOMERO SÁNCHEZ

El nuevo sistema adaptativo reduce hasta en un 49% los tiempos de traslado y prioriza la seguridad peatonal

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó un innovador sistema de semaforización inteligente en la avenida Presidente Cárdenas, diseñado para optimizar el flujo vehicular mediante algoritmos de inteligencia artificial.

La estrategia, encabezada por el alcalde Javier Díaz González, busca dotar a la ciudad de herramientas tecnológicas de vanguardia para mejorar la gestión del tráfico y reducir el tiempo que los ciudadanos pasan en sus traslados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mantendra-obras-durante-veda-electoral-priorizaran-supervision-en-mayo-BG19867125

El Instituto Municipal de Planeación explicó que el proyecto abarca 14 intersecciones clave, desde la calle Emilio Carranza hasta el inicio del Paseo de la Reforma, conectadas mediante 4 kilómetros de fibra óptica.

Para esta estrategia se instalaron cámaras de tráfico, se cambiaron semáforos vehiculares y colocaron semáforos peatonales.

El uso de algoritmos permite que el sistema sea adaptativo.

REDUCEN TIEMPO DE ESPERA

De acuerdo con las métricas presentadas, los tiempos de recorrido en el circuito bajaron de 12 minutos a solo 6, lo que representa una mejora del 49%, permitiendo una “ola verde” constante basada en el flujo real de autos.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz subrayó que el parque vehicular en Saltillo se duplicó en la última década, alcanzando más de 500 mil unidades, lo que hace urgente la implementación de estas soluciones tecnológicas.

$!Presentan innovador sistema de semaforización inteligente en la avenida Presidente Cárdenas
Presentan innovador sistema de semaforización inteligente en la avenida Presidente Cárdenas HOMERO SÁNCHEZ

“Lo que buscamos es realizar diferentes tipos de acciones para que el ciudadano pase menos tiempo en el tráfico y mayor tiempo con sus seres queridos, con su familia”, afirmó el Presidente Municipal.

Díaz González anunció que este modelo no se limitará a una sola zona, pues la intención es analizar los resultados para “poder después replicar en diferentes vialidades que se necesita para tener una mejor sincronización”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/entrega-javier-diaz-plaza-rehabilitada-en-la-colonia-azteca-cierra-semana-de-obras-sociales-en-saltillo-AC19930101

Finalmente, el munícipe informó que el plan de movilidad integral incluye la puesta en marcha de nuevas rutas alimentadoras del transporte público, iniciando este próximo 20 de abril con el trayecto Mirasierra-Saltillo 2000.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Campos de girasoles y nuevas atracciones fortalecen el turismo rural en la sierra de Arteaga.

Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura
Participan alrededor de 11 mil 500 ciudadanos que pagaron puntualmente su impuesto predial.

Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El operativo busca garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo
Las acciones responden a peticiones ciudadanas para prevenir riesgos en la vía pública.

Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo
AMLO-Sheinbaum: Fracking político

AMLO-Sheinbaum: Fracking político
Registro celular

Registro celular
true

Cómo le ganaron al AMLO de Hungría