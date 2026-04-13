Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó un innovador sistema de semaforización inteligente en la avenida Presidente Cárdenas, diseñado para optimizar el flujo vehicular mediante algoritmos de inteligencia artificial. La estrategia, encabezada por el alcalde Javier Díaz González, busca dotar a la ciudad de herramientas tecnológicas de vanguardia para mejorar la gestión del tráfico y reducir el tiempo que los ciudadanos pasan en sus traslados.

El Instituto Municipal de Planeación explicó que el proyecto abarca 14 intersecciones clave, desde la calle Emilio Carranza hasta el inicio del Paseo de la Reforma, conectadas mediante 4 kilómetros de fibra óptica. Para esta estrategia se instalaron cámaras de tráfico, se cambiaron semáforos vehiculares y colocaron semáforos peatonales. El uso de algoritmos permite que el sistema sea adaptativo. REDUCEN TIEMPO DE ESPERA De acuerdo con las métricas presentadas, los tiempos de recorrido en el circuito bajaron de 12 minutos a solo 6, lo que representa una mejora del 49%, permitiendo una “ola verde” constante basada en el flujo real de autos. Por su parte, el alcalde Javier Díaz subrayó que el parque vehicular en Saltillo se duplicó en la última década, alcanzando más de 500 mil unidades, lo que hace urgente la implementación de estas soluciones tecnológicas.

“Lo que buscamos es realizar diferentes tipos de acciones para que el ciudadano pase menos tiempo en el tráfico y mayor tiempo con sus seres queridos, con su familia”, afirmó el Presidente Municipal. Díaz González anunció que este modelo no se limitará a una sola zona, pues la intención es analizar los resultados para “poder después replicar en diferentes vialidades que se necesita para tener una mejor sincronización”.

Finalmente, el munícipe informó que el plan de movilidad integral incluye la puesta en marcha de nuevas rutas alimentadoras del transporte público, iniciando este próximo 20 de abril con el trayecto Mirasierra-Saltillo 2000.

Publicidad

Temas

Alcaldes

