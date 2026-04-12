Registro celular

El 30 de junio de 2026 es la fecha límite que el Gobierno de México ha dado para que todos los usuarios de telefonía celular registren sus números.

El registro obligatorio tiene como objetivo combatir delitos como la extorsión mediante la identificación de los usuarios de telefonía móvil. Sin embargo, muchos usuarios se rehúsan a cumplir con esa obligación debido a preocupaciones sobre la vulneración de la privacidad, la inseguridad de las bases de datos y el antecedente de fracasos en medidas similares.

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