Elementos de la Marina ‘toman’ al Hotel Camino Real en Saltillo; fungirá como cuartel

“Están llegando elementos de la Marina, fue un acuerdo que hicimos con el Gobierno Federal, vienen a sumarse para fortalecer el modelo de seguridad. Estamos trabajando en equipo y coordinados en Coahuila, las corporaciones municipales, estatales y federales. Este espacio nos va a servir en el mediano plazo para hacer más instalaciones, más proyectos de seguridad a favor de nuestro estado”.

“Los próximos meses estaremos trabajando en otros proyectos, pero los elementos de la Marina ya están ahí. Una parte del Camino Real se convierte en el cuartel de la Marina, van a ir a todas las regiones del estado, en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Pública, vamos a trabajar en operativos puntuales para blindar todas las fronteras de nuestro estado, robustecer la seguridad con más elementos de esta institución que tiene gran prestigio a nivel nacional”.

Federico Montañez Fernández, secretario de Seguridad Pública, informó que desde la mañana de este lunes empezaron a llegar 200 elementos de la Marina, del grupo de Operaciones Especiales, que tendrán como base el Hotel Camino Real y participarán en operativos ya determinados en diferentes municipios del estado.

“Es un paso muy importante, no es la primera vez que esté aquí la Marina trabajando con las fuerzas de seguridad, teníamos tiempo de no verlos por aquí, a las 08:15 aterrizó un grupo de Operaciones Especiales, me parece que aterrizaron 25 elementos, cerrarán el día con 110 elementos arribando y mañana arriban otros grupos para completar 200 efectivos, vamos a tener reuniones con el mando de ellos para estar en sintonía”.