Elementos de Tránsito de Torreón deberán cursar la Academia de Policía para formar parte de Seguridad Pública

Coahuila
/ 9 enero 2026
    Elementos de Tránsito de Torreón deberán cursar la Academia de Policía para formar parte de Seguridad Pública
    La fusión entre Tránsito y la Policía Municipal busca optimizar recursos humanos y mejorar la respuesta en seguridad y movilidad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Los agentes de Vialidad serán sometidos a evaluaciones técnicas, éticas y de control y confianza antes de su ingreso a la Policía

TORREÓN, COAH.- Los elementos de Tránsito que pasen a formar parte de la Policía Municipal deberán cursar la Academia de Policía y cumplir con todos los requisitos y procesos de formación inicial establecidos, manifestó el director de Seguridad Pública en Torreón, Alfredo Flores Originales,

Informó que la integración de elementos de Tránsito a la Policía Municipal en Torreón, está actualmente en curso y que en los próximos dos meses se espera concluir la fusión, proceso que tiene como objetivo optimizar los recursos humanos y fortalecer la operatividad de ambas dependencias.

Lo que se busca es una atención más eficiente a la ciudadanía y una respuesta ante las necesidades de seguridad y movilidad en el municipio.

Mientras tanto, se realizan las evaluaciones correspondientes para determinar si los elementos de Vialidad pueden ingresar a la academia y posteriormente integrarse a la Policía Municipal. Dichas evaluaciones serán rigurosas y estarán enfocadas no solo en habilidades técnicas, sino también en principios éticos y vocación de servicio, para garantizar que los aspirantes cumplan con los estándares requeridos.

Señaló que la capacitación y, en su caso, el ingreso a la Academia es indispensable para que los actuales elementos de Vialidad puedan formar parte de Seguridad Pública, aun cuando en determinados momentos continúen desempeñando funciones propias de Vialidad.

Si bien algunos agentes ya cuentan con formación académica previa, es necesario que continúen acreditando para integrarse formalmente a la corporación policiaca, principalmente por las funciones que desempeñan y los exámenes de control y confianza.

Estos exámenes son clave para asegurar la confiabilidad y el profesionalismo de los futuros integrantes de la Policía, además de fomentar una cultura de mejora continua dentro de la institución.

Actualmente cada elemento de la Policía de Torreón tiene una capacitación cada cierto tiempo. A ellos hay que volverlos a meter a una capacitación. Este enfoque en la capacitación recurrente responde a la necesidad de actualizar conocimientos y adaptarse a los nuevos retos en materia de seguridad pública y vialidad, así como a la incorporación de nuevas tecnologías y protocolos en el servicio.

En cuanto a la coordinación entre la Policía Municipal y Tránsito y Vialidad, indicó que esta se fortaleció desde septiembre pasado con la llegada de Martha Alicia Faz Dávila a la Dirección de Tránsito de Torreón, lo que ha permitido realizar operativos conjuntos. Esta sinergia se ha traducido en una mayor presencia en las calles, así como en la implementación de estrategias preventivas y de reacción inmediata ante incidentes.

