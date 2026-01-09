Suspenderán suministro de Agua Saludable para interconectar municipios laguneros

Coahuila
/ 9 enero 2026
    Las líneas de Agua Saludable serán conectadas a los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, Viesca y al sistema Torreón Rural. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos, el proyecto busca garantizar agua potable de calidad en municipios históricamente afectados por la escasez

TORREÓN, COAH.- Dentro de unos 15 días estarán conectadas las líneas de Agua Saludable para La Laguna hacia los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, Viesca y las entregas en la parte del sistema Torreón Rural, informó Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua.

Este avance representa un paso decisivo para mejorar la calidad del agua y el bienestar de miles de familias, quienes por años han enfrentado dificultades en el acceso al recurso hídrico, estimó el funcionario.

Dio a conocer que el proyecto Agua Saludable para La Laguna entra en su etapa final y se prevé que el próximo 30 de enero concluya la interconexión total del sistema, al lograr la interconexión total de las líneas principales, por lo que anticipó una suspensión temporal del servicio de aproximadamente 15 días.

Este periodo será aprovechado para realizar pruebas técnicas y asegurar que el sistema opere sin contratiempos, minimizando riesgos para la población

El funcionario llamó a la población de la región a mantenerse informada y tomar previsiones ante esta suspensión temporal del suministro. Además, enfatizó la importancia de colaborar con las autoridades para reportar cualquier anomalía y participar en las campañas de concientización sobre el uso responsable del agua.

Durante este periodo se realizarán trabajos para enlazar las líneas que abastecen a los municipios laguneros, con lo que se concreta un sistema integral de distribución de agua potable para toda la Comarca Lagunera.

Resaltó que la inversión del proyecto alcanzó más de 15 mil millones de pesos, recursos que permitirán garantizar el suministro continuo de agua en municipios históricamente afectados por la escasez y la contaminación del agua por metales pesados.

Indicó que autoridades municipales, como las de San Pedro y Viesca, han comenzado a analizar los esquemas de administración del recurso ante la expectativa inédita de contar con suministro las 24 horas. Estas discusiones incluyen la creación de nuevos reglamentos y la implementación de tecnologías para monitorear el consumo, buscando optimizar el uso del agua y asegurar su disponibilidad a largo plazo. Además, se estudian estrategias para fomentar el ahorro y la responsabilidad entre los usuarios.

TECNIFICACIÓN DEL CAMPO

Por otra parte, informó que de los proyectos establecidos en este 2025 en el Programa Nacional de Tecnificación del Campo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta prácticamente concluidos los trabajos de rehabilitación de losas en varias secciones de los canales primarios Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo. Estas obras no solo mejoran la infraestructura agrícola, sino que también contribuyen a una gestión más eficiente del agua en el sector productivo, favoreciendo la sostenibilidad y el incremento de la productividad.

Además, se instalaron 36 medidores en la red de distribución del Distrito de Riego 017. Los medidores permitirán un control más preciso sobre el volumen de agua entregado a los productores, facilitando la equidad y la transparencia en la distribución y promoviendo el uso racional de los recursos hídricos.

El director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Gabriel Riestra Beltrán, adelantó que el próximo año comenzarán con las acciones estratégicas para la recuperación parcelaria y de volumen de agua, mediante la instalación de sistemas de riego y la nivelación de tierras, por citar algunas estrategias.

Estas medidas buscan modernizar el campo lagunero, incrementar la eficiencia en el uso del agua y mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias.

Riestra Beltrán recordó que, en esta primera etapa del programa nacional, se busca recuperar 14 millones de metros cúbicos, que serán destinados directamente al programa Agua Saludable para La Laguna (ASL). Esta recuperación permitirá fortalecer el abastecimiento en los próximos años y sentar las bases para una gestión hídrica más sustentable en la región.

