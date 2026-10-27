Elige la Narro a José Antonio González como su nuevo rector

Los resultados se dieron a conocer alrededor de las 21:30 horas de este martes, en la Plaza de los Benefactores al interior de la universidad, donde un grupo de estudiantes y docentes se reunió para conocer el resultado de la jornada electoral, que se desarrolló en las tres sedes de la institución.

José Antonio González Fuentes resultó ganador de la elección para la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), al obtener mil 903 votos, por encima de los otros dos candidatos Guillermo Galván Gallegos, quien recibió mil 83, y Rosalinda Mendoza Villarreal, con 889.

De acuerdo con el conteo presentado por los integrantes del Colegio Electoral, González Fuentes obtuvo el 49.1 por ciento de los 3 mil 875 votos contabilizados. Guillermo Galván Gallegos alcanzó el 28 por ciento, mientras que Rosalinda Mendoza Villarreal obtuvo el 23 por ciento.

La declaratoria oficial de los resultados está programada para el miércoles 28 de octubre. Una vez formalizado el proceso, González Fuentes asumirá la Rectoría por un periodo de tres años a partir del próximo 11 de noviembre en una sesión solemne del Consejo Universitario.

El rector electo es ingeniero agrónomo en Horticultura y maestro en Ciencias en Horticultura por la UAAAN. Además, cuenta con un doctorado en Horticultura y Agronomía por la University of California, Davis.

Ha trabajado durante más de 20 años como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Horticultura de la universidad, en Saltillo. En el ámbito administrativo, se ha desempeñado como subdirector de Licenciatura, coordinador de la División de Agronomía y secretario general de la institución.

Su trayectoria académica incluye la participación en más de 70 proyectos de innovación y alrededor de 60 publicaciones científicas indexadas relacionadas con la producción hortícola y la innovación agrícola. En 2022 también participó en el proceso de elección de rector donde fue vencido por Alberto Flores Olivas.