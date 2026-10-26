Saltillo: ‘Buitres’ elegirán nuevo rector este martes

La comunidad de la Universidad elegirá este martes a su próximo rector, en un proceso en el que participarán aproximadamente 7 mil estudiantes y más de 700 docentes de las sedes de Saltillo, Torreón y Chiapas. La elección se realizará después de varias semanas de inconformidades en torno a la integración de la terna cuando estudiantes cuestionaron la transparencia del procedimiento y pidieron revisar la selección de los candidatos.

El 12 de octubre, el Consejo Universitario oficializó la terna integrada por Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos. Un día después, el rector Alberto Flores Olivas anunció la suspensión temporal del proceso para solicitar información sobre los criterios utilizados en la evaluación de los aspirantes. Posteriormente, el Consejo Directivo ratificó la terna y sostuvo que no existían fundamentos normativos para detener la elección. Tras una sesión del Consejo Universitario el 15 de octubre, se determinó continuar con el calendario electoral. La contienda integrada por los antes mencionados, Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, recorrieron las tres sedes para presentar sus propuestas de campaña ante la comunidad universitaria. El pasado viernes, los tres aspirantes cerraron sus campañas con actividades que incluyeron música, bailes y cenas.

En Saltillo, la jornada electoral se llevará a cabo de las 09:00 a las 16:00 horas, en la planta baja del edificio principal. De acuerdo con la información difundida por la Sociedad de Alumnos, los estudiantes deberán presentar su credencial universitaria para emitir su voto en el Auditorio “Carlos E. Martínez”. Entre las disposiciones establecidas para la jornada se encuentra la prohibición de utilizar teléfonos celulares durante la votación. Además, se busca evitar la presencia de profesores y autoridades cerca de los votantes para prevenir posibles presiones. Tampoco se permitirá el ingreso con prendas que contengan publicidad de alguno de los candidatos. Los resultados de la elección se darán a conocer el mismo martes, mientras que la declaratoria oficial está programada para el miércoles 28 de octubre.

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