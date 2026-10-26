Saltillo: ‘Buitres’ elegirán nuevo rector este martes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: ‘Buitres’ elegirán nuevo rector este martes
    Guillermo Galván Gallegos, Tosalinda Mendoza Villarreal y José Antonio González Fuentes compiten para dirigir la Rectoría de la Narro. ARCHIVO

Alrededor de 7 mil estudiantes y más de 700 docentes podrán votar en las 3 sedes de la UAAAN. Los resultados se darán a conocer el mismo día

La comunidad de la Universidad elegirá este martes a su próximo rector, en un proceso en el que participarán aproximadamente 7 mil estudiantes y más de 700 docentes de las sedes de Saltillo, Torreón y Chiapas.

La elección se realizará después de varias semanas de inconformidades en torno a la integración de la terna cuando estudiantes cuestionaron la transparencia del procedimiento y pidieron revisar la selección de los candidatos.

Coahuila: ¿Quiénes son los aspirantes a la Rectoría de la UAAAN?

El 12 de octubre, el Consejo Universitario oficializó la terna integrada por Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos. Un día después, el rector Alberto Flores Olivas anunció la suspensión temporal del proceso para solicitar información sobre los criterios utilizados en la evaluación de los aspirantes.

Posteriormente, el Consejo Directivo ratificó la terna y sostuvo que no existían fundamentos normativos para detener la elección. Tras una sesión del Consejo Universitario el 15 de octubre, se determinó continuar con el calendario electoral.

La contienda integrada por los antes mencionados, Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, recorrieron las tres sedes para presentar sus propuestas de campaña ante la comunidad universitaria. El pasado viernes, los tres aspirantes cerraron sus campañas con actividades que incluyeron música, bailes y cenas.

Saltillo: Inaugura la UAAAN Arena de Rodeo para impulsar la cultura vaquera

En Saltillo, la jornada electoral se llevará a cabo de las 09:00 a las 16:00 horas, en la planta baja del edificio principal. De acuerdo con la información difundida por la Sociedad de Alumnos, los estudiantes deberán presentar su credencial universitaria para emitir su voto en el Auditorio “Carlos E. Martínez”.

Entre las disposiciones establecidas para la jornada se encuentra la prohibición de utilizar teléfonos celulares durante la votación. Además, se busca evitar la presencia de profesores y autoridades cerca de los votantes para prevenir posibles presiones. Tampoco se permitirá el ingreso con prendas que contengan publicidad de alguno de los candidatos.

Los resultados de la elección se darán a conocer el mismo martes, mientras que la declaratoria oficial está programada para el miércoles 28 de octubre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Elecciones
Voto

Organizaciones


UAAAN

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de irme

Antes de irme
true

POLITICÓN: Transportistas de Coahuila se suman a paro; buscan garantías para trabajar sin riesgos
true

Taddei, instrumento desechable para la 4T
Conoce por qué lloverá cuatro días en Saltillo, cómo estará el clima del 27 al 30 de octubre y cuándo regresarán las temperaturas cálidas.

¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas
Transportistas de carga mantienen el paro y advierten que no retirarán sus unidades hasta obtener respuestas a sus demandas.

Transportistas bloquean parcialmente la carretera Saltillo-Monterrey; advierten paro total
Los asientos de quienes participaron en la bronca aparecieron marcados El incidente empañó una victoria de 2-1 para los albiazules.

Rayados aplica la cero tolerancia y cancela abonos de peleoneros en el BBVA
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la prohibición de todas las manifestaciones que no estuvieran organizadas por los sindicatos e instó a que se restableciera la calma.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas
Su trayectoria académica, su activismo propalestino y sus vínculos profesionales están ahora bajo escrutinio judicial.

Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán