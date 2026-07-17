Esperan más de 30 mil visitantes durante las vendimias en Coahuila

La temporada de vendimias en Coahuila prevé reunir a más de 30 mil asistentes y generar una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos, con un programa de 11 celebraciones que se desarrollarán de julio a septiembre en Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y General Cepeda. La subsecretaria de Turismo de Coahuila, Martha Moncada Barrera, informó que la estrategia busca fortalecer el posicionamiento del Estado como uno de los principales destinos de turismo enológico del País, al tiempo que impulsa la llegada de visitantes procedentes de mercados estratégicos, particularmente de Nuevo León.

Explicó que, como parte de la promoción de la temporada, recientemente se realizó una presentación ante medios de comunicación, operadores turísticos y agencias de viajes de Monterrey para incrementar la afluencia de turistas a los viñedos coahuilenses. “Este turismo continúa fortaleciéndose con experiencias que proyectan a Coahuila a nivel nacional e internacional. Cada vendimia es una invitación a vivir experiencias inolvidables entre viñedos, gastronomía, música, arte y cultura”, expresó. CADA BODEGA OFRECE UNA EXPERIENCIA DIFERENTE La funcionaria destacó que, aunque todas las celebraciones tienen como eje la cosecha de la uva y la elaboración del vino, cada casa vitivinícola desarrolla un concepto propio que distingue sus actividades. “Cada una tiene su personalidad. No es que porque ya fuiste a una ya conociste todas. Cada propietario le imprime su estilo y por eso cada vendimia ofrece actividades distintas”, comentó.

Añadió que organizar estos encuentros implica un esfuerzo adicional para los productores, quienes además de atender la elaboración de sus vinos deben coordinar espectáculos, recorridos, muestras gastronómicas y experiencias dirigidas a los visitantes. Asimismo, señaló que la programación contempla opciones para distintos presupuestos, desde eventos exclusivos hasta festividades abiertas al público, como las organizadas por Casa Madero y Segovia Fuantos, con el propósito de acercar la cultura del vino a un mayor número de personas.

CALENDARIO SE EXTENDERÁ HASTA SEPTIEMBRE La estimación de más de 30 mil asistentes incluye tanto a turistas que pernoctarán en la región como a excursionistas y habitantes locales que participarán en las distintas actividades. Entre las celebraciones con mayor afluencia prevista destaca la de Casa Madero, que espera recibir más de 15 mil personas durante 2 días, mientras que Segovia Fuantos proyecta superar los 6 mil visitantes, por encima de los 4 mil 500 registrados el año pasado. La programación inició el pasado 11 de julio con la Gran Vendimia de Parras y continuará durante todos los fines de semana hasta septiembre con actividades en Viñedo Los Pirules (25 de julio), Los Durmientes (1 de agosto), Las Pudencianas y Segovia Fuantos (8 de agosto), Casa Madero (9 y 10 de agosto), Marqués de Aguayo (15 de agosto), Sotelo (29 de agosto), Don Leo (5 de septiembre), además de Viñedo Sierto y Hacienda Florida, en General Cepeda.