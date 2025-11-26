Eliminada en 91% la plaga de gusano barrenador en México, a un año de detectarse el primer rebrote

Coahuila
/ 26 noviembre 2025
    Eliminada en 91% la plaga de gusano barrenador en México, a un año de detectarse el primer rebrote
    Técnicos aplican medidas de control y liberación de moscas estériles en las zonas afectadas por la plaga de gusano barrenador de ganado. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

Nuevo León, Querétaro y Morelos ya no presentan ni un solo contagio vigente, señalan autoridades de Agricultura de México y Estados Unidos

Al cumplirse un año de haber surgido el primer rebrote, localizado en el estado de Chiapas, la plaga de gusano barrenador de ganado (GBG) registra 10 mil 472 casos acumulados en territorio nacional, de los cuales 924 se encuentran activos.

Ello significa un avance de 91.18 por ciento en los esfuerzos de erradicación de esta enfermedad parasitaria en el país. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el problema se circunscribe al sur y sureste del territorio nacional.

A través de un mapeo publicado por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco concentran el 79.65 por ciento de los casos acumulados, con 8 mil 341 detecciones, y 77.06 por ciento de los activos, que suman 712.

Los estados de Nuevo León, Querétaro y Morelos ya no presentan ni un solo contagio vigente, luego de que en el primero se encontraron dos animales infectados, dos más en el segundo y uno en el tercero.

Con corte al 16 de noviembre, el APHIS dio a conocer, además de lo acumulado, los siguientes casos activos por estado: Jalisco, 1; Puebla, 13; Veracruz, 241; Tabasco, 30; Campeche, 18; Guerrero, 5; Oaxaca, 191; y Chiapas, 250.

Cotejando cifras con su contraparte mexicana, la agencia del USDA señala dos plantas de producción y dispersión de moscas estériles, que constituyen el antídoto natural y más efectivo en el combate de la plaga.

Estos centros se ubican en la Base Aérea Moore, Texas, que terminará de construirse a finales de este año, y en Tampico, Tamaulipas, inaugurada en noviembre pasado, cuyo radio de dispersión comprende al estado de Nuevo León.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

