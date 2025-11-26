Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)

Como un “regalo” de quienes fueran sus aliados de lucha en Guanajuato, Blanca Isabel Martínez Bustos, fallecida el pasado 10 de noviembre en Saltillo, fue homenajeada con una canción alusiva a su carácter y trabajo social.

El video que contiene la obra musical, y que circula en diferentes plataformas digitales, resume parte esencial de su activismo en pro de los derechos humanos.

“Es un regalo que realizaron compañeras de Guanajuato; nos pidieron que solo dijéramos que es una obra colectiva...”, informó María Eugenia Arriaga Salomón, vocera del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, A. C. (Frabya).

El material audiovisual muestra a quien fuera directora de dicho centro, adscrito a la Diócesis de Saltillo, interactuando con amigos, ciudadanos y funcionarios; asimismo, participando en reuniones, manifestaciones públicas y exposiciones.

Al inicio del video, donde también aparece la figura del obispo emérito Fray Raúl Vera López, se muestra lo que podría ser el título de la obra: “Blanca: tu luz alumbrará nuestro camino ¡hasta encontrarlos!”.

A partir de ahí, y a ritmo de balada, se desarrolla la composición, cuya letra —hasta ahora de autor desconocido— es la siguiente:

“Blanca Isabel Martínez Bustos, nacida en Torreón con un corazón valiente. Creciste en León, entre trabajo y fe, sin saber que tu voz sería faro de esperanza para tanta gente.

“Desde niña cuestionaste, estudiaste, luchaste y México te recuerda por tu fuerza y claridad. Recorriste el país, abrazando historias, acompañando a familias que buscaban a alguien desaparecido.

“Fuiste luz en la memoria, guía en la justicia, voz firme ante la violencia y ejemplo de dignidad en cada paso que diste.

“Fuiste la amiga, la defensora, la hermana, la hija, la directora que inspira ahora. Tu risa, tus canciones y tus sueños siguen vivos en todos los que te conocimos.

“Blanca, tu fuerza no se apaga; tu legado sigue caminando con nosotros. Blanca, tu nombre sigue vivo en cada marcha, en cada búsqueda, en cada voz.

“Tu vida fue un abrazo que no se termina; tu historia es luz que siempre brillará. Aunque partiste el 10 de noviembre, tu ejemplo y tu amor nunca nos dejarán.

“Doña Blanca, por siempre te recordaremos, defensora de derechos humanos, que fue de corazón enorme y espíritu indomable. Tu nombre queda para siempre en la memoria y en la lucha de todos nosotros”, concluye el tema musical.