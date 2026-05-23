EMAS fortalece infraestructura hidráulica para garantizar el abasto de agua en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios de agua potable y saneamiento, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), desarrolla una serie de trabajos operativos y de mantenimiento en diversos puntos estratégicos de la infraestructura hidráulica de la ciudad. Las labores abarcan la atención de pozos ubicados en sectores como Analco, Minerva y Blanca Estela, donde personal especializado lleva a cabo revisiones técnicas, ajustes operativos y acciones preventivas para optimizar el funcionamiento de los sistemas de extracción y distribución.

De manera paralela, se realizan inspecciones y adecuaciones en líneas de conducción y redes de suministro en distintas colonias, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de operación y responder de manera oportuna a las necesidades de los usuarios. Como parte de la estrategia integral de mantenimiento, cuadrillas de EMAS ejecutan trabajos de limpieza y desazolve en colectores ubicados en los sectores norte y poniente del municipio, además de maniobras especializadas en el Cárcamo Número Uno, infraestructura clave para el correcto desempeño del sistema de saneamiento.

Las autoridades informaron que también se mantiene vigilancia constante en zonas donde se han registrado fluctuaciones en el servicio, particularmente en la colonia Manantiales, con el fin de detectar y atender cualquier incidencia que pudiera afectar a las familias del sector. Ante las altas temperaturas que prevalecen en la región, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para hacer un uso consciente y responsable del recurso hídrico, contribuyendo así a preservar la disponibilidad del servicio para toda la comunidad.

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