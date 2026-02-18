Inauguran en Ramos Arizpe segunda Clínica de Salud Popular

Coahuila
/ 18 febrero 2026
    Inauguran en Ramos Arizpe segunda Clínica de Salud Popular
    La menor Diana Guadalupe Coronado recibió una llave simbólica que representa el acceso universal a los servicios médicos gratuitos. CORTESÍA

El proyecto municipal amplía cobertura gratuita a más de 30 mil personas con consultas, farmacia, estudios y servicios dentales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal puso en operación la segunda Clínica de la Salud Popular en la colonia Manantiales, con el objetivo de ampliar la cobertura gratuita a población sin seguridad social y consolidar una red de servicios integrales en el municipio.

La primera unidad comenzó funciones a finales de 2025 en la colonia Analco, de Ramos Arizpe, como parte de una estrategia que contempla extender el modelo a más sectores y posteriormente integrarlo a las instalaciones del DIF local.

$!Gabriel Elizondo destacó los beneficios de la nueva Clínica de Salud Popular.
Gabriel Elizondo destacó los beneficios de la nueva Clínica de Salud Popular. CORTESÍA

Durante el acto inaugural, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que el esquema responde a una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. Reconoció el trabajo coordinado del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y de Teresita Escalante Contreras para replicar en Ramos Arizpe programas estatales que priorizan la atención social.

COBERTURA AMPLIADA Y SERVICIOS INTEGRALES

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino estimó que el nuevo espacio permitirá atender inicialmente a cerca de 12 mil personas y a sus familias, lo que podría representar alrededor de 36 mil beneficiarios indirectos. Destacó que la gratuidad del servicio contribuirá a evitar gastos imprevistos ante emergencias médicas.

$!La clínica está ubicada en la colonia Manantiales y beneficiará a más de 30 mil vecinos.
La clínica está ubicada en la colonia Manantiales y beneficiará a más de 30 mil vecinos. CORTESÍA

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, indicó que en una primera etapa se beneficiará a más de 10 mil habitantes, reforzando la cercanía institucional y la atención a causas sociales prioritarias.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, señaló que además de Manantiales, otras 21 colonias tendrán acceso a los servicios que ofrece esta infraestructura.

Cada unidad cuenta con médico general, odontólogo, personal de enfermería o flebotomía, técnico optometrista, auxiliar de farmacia y gerente. Entre las prestaciones se incluyen consulta ilimitada, telemedicina especializada, farmacia con más de 220 medicamentos del cuadro básico —hasta seis sin costo por persona—, más de 20 estudios de laboratorio, atención dental, examen visual ilimitado y entrega de hasta 2 lentes gratuitos por año.

SÍMBOLO DE ACCESO UNIVERSAL

En el evento se entregó a la menor Diana Guadalupe Coronado una llave simbólica que representa el acceso universal a los servicios médicos. Autoridades destacaron que el gesto enfatiza que la atención sanitaria es un derecho humano y no un privilegio.

$!Las personas tendrán derecho a recibir hasta 2 lentes gratuitos al año.
Las personas tendrán derecho a recibir hasta 2 lentes gratuitos al año. CORTESÍA

El horario de atención será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas. No habrá servicio en días festivos oficiales.

Las colonias beneficiadas incluyen zona centro, Fidel Velázquez, Año de Juárez, San Antonio, Jardín, Loma Linda, Eulalio Gutiérrez, Nuevo Ramos, Villa Magna, Villas de Santa María, Las Haciendas, Santos Saucedo, La Soledad, Santa Fe, Balcones de Santa Fe, Manantiales del Valle, Blanca Estela, Guanajuato de Arriba y de Abajo, Lomas del Valle y Quinta Manantiales.

