Emite pedrera evidentes nubes de polvo en Arteaga; cumple con regulación, afirma SMA

Una pedrera en el municipio de Arteaga emite evidentes nubes de polvo en su actividad de extracción, aunque está acorde con la reglamentación de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA). Es sobre la carretera 57D, a la altura de la caseta de cobro La Carbonera, que una empresa realiza “extracción de material pétreo”, particularmente piedra caliza, de acuerdo con una solicitud de información promovida por VANGUARDIA.

La pedrera no solo emite polvo sino que es evidente el desgaste que se ha hecho del cerro. A través de imágenes satelitales de Google Earth, puede apreciarse el avance que ha tenido la empresa. Con la misma herramienta, se puede apreciar que en el año 2013, el punto más alto de la extracción estaba a aproximadamente mil 708 metros sobre el nivel del mar y a unos 1.7 kilómetros de la carretera. En cambio, para el año 2025, el punto más alto está cerca de mil 885 metros sobre el nivel del mar y a cerca de dos kilómetros de la carretera 57D. La solicitud de información expuso que la SMA tiene conocimiento de esta actividad industrial al menos desde el año 2013, mientras que la única empresa autorizada para operar en el sitio se trata de Concretos y Triturados de Saltillo S.A. de C. V.

Asimismo, la autoridad ambiental expuso que “se cumplió con los requisitos de la normativa ambiental aplicable del Estado de Coahuila” al cuestionar si se ha realizado un estudio de impacto ambiental en el sitio.

A su vez expuso que la actividad ambiental “cumple con los términos y condicionantes y con la generación de la Licencia Anual de Extracción de material pétreo el 24 de febrero de 2026 con el oficio SGA/385/2026”.

Al respecto de si se han realizado mediciones del polvo emitido por la pedrera, la SMA señaló que “no se tienen datos al respecto”.

Por su parte, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaec) indicó que en el sitio “no se han emitido sanciones al respecto, no obstante se tendrá a bien programar revisión para posible procedimiento y sanción en su caso”.

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