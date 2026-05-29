Emite pedrera evidentes nubes de polvo en Arteaga; cumple con regulación, afirma SMA

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Coahuila
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    Emite pedrera evidentes nubes de polvo en Arteaga; cumple con regulación, afirma SMA
    Imágenes satelitales de Google Earth muestran el avance de la explotación del cerro desde al menos 2013, con una expansión visible de las áreas intervenidas por la actividad extractiva. ALONSO FLORES

Imágenes satelitales permiten apreciar cómo se ha degradado el cerro tras más de 10 años de actividad pétrea

Una pedrera en el municipio de Arteaga emite evidentes nubes de polvo en su actividad de extracción, aunque está acorde con la reglamentación de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA).

Es sobre la carretera 57D, a la altura de la caseta de cobro La Carbonera, que una empresa realiza “extracción de material pétreo”, particularmente piedra caliza, de acuerdo con una solicitud de información promovida por VANGUARDIA.

$!La actividad de extracción de piedra caliza en una pedrera ubicada sobre la carretera 57D, a la altura de la caseta de La Carbonera, genera visibles nubes de polvo que alcanzan distintos puntos de la zona serrana de Arteaga.
La actividad de extracción de piedra caliza en una pedrera ubicada sobre la carretera 57D, a la altura de la caseta de La Carbonera, genera visibles nubes de polvo que alcanzan distintos puntos de la zona serrana de Arteaga. ALONSO FLORES
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La pedrera no solo emite polvo sino que es evidente el desgaste que se ha hecho del cerro. A través de imágenes satelitales de Google Earth, puede apreciarse el avance que ha tenido la empresa.

Con la misma herramienta, se puede apreciar que en el año 2013, el punto más alto de la extracción estaba a aproximadamente mil 708 metros sobre el nivel del mar y a unos 1.7 kilómetros de la carretera.

En cambio, para el año 2025, el punto más alto está cerca de mil 885 metros sobre el nivel del mar y a cerca de dos kilómetros de la carretera 57D.

La solicitud de información expuso que la SMA tiene conocimiento de esta actividad industrial al menos desde el año 2013, mientras que la única empresa autorizada para operar en el sitio se trata de Concretos y Triturados de Saltillo S.A. de C. V.

$!La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó que la empresa cuenta con autorización estatal vigente para la extracción de material pétreo en el sitio ubicado en el municipio de Arteaga.
La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó que la empresa cuenta con autorización estatal vigente para la extracción de material pétreo en el sitio ubicado en el municipio de Arteaga. ALONSO FLORES

Asimismo, la autoridad ambiental expuso que “se cumplió con los requisitos de la normativa ambiental aplicable del Estado de Coahuila” al cuestionar si se ha realizado un estudio de impacto ambiental en el sitio.

$!Las operaciones de extracción de material pétreo en el municipio de Arteaga pueden observarse a varios metros de distancia debido a las constantes emisiones de polvo generadas durante los trabajos en el cerro.
Las operaciones de extracción de material pétreo en el municipio de Arteaga pueden observarse a varios metros de distancia debido a las constantes emisiones de polvo generadas durante los trabajos en el cerro. ALONSO FLORES

A su vez expuso que la actividad ambiental “cumple con los términos y condicionantes y con la generación de la Licencia Anual de Extracción de material pétreo el 24 de febrero de 2026 con el oficio SGA/385/2026”.

$!El crecimiento de las actividades extractivas en la zona de La Carbonera ha generado cuestionamientos sobre el impacto ambiental y las emisiones de polvo producidas por las operaciones de la pedrera.
El crecimiento de las actividades extractivas en la zona de La Carbonera ha generado cuestionamientos sobre el impacto ambiental y las emisiones de polvo producidas por las operaciones de la pedrera. ALONSO FLORES

Al respecto de si se han realizado mediciones del polvo emitido por la pedrera, la SMA señaló que “no se tienen datos al respecto”.

$!La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila indicó que hasta el momento no existen sanciones contra la empresa que opera la pedrera, aunque anunció una posible revisión del sitio.
La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila indicó que hasta el momento no existen sanciones contra la empresa que opera la pedrera, aunque anunció una posible revisión del sitio. ALONSO FLORES

Por su parte, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaec) indicó que en el sitio “no se han emitido sanciones al respecto, no obstante se tendrá a bien programar revisión para posible procedimiento y sanción en su caso”.

$!La explotación minera a cielo abierto ha modificado de manera visible el relieve del cerro cercano a la carretera 57D, según puede apreciarse en fotografías y registros satelitales de los últimos años.
La explotación minera a cielo abierto ha modificado de manera visible el relieve del cerro cercano a la carretera 57D, según puede apreciarse en fotografías y registros satelitales de los últimos años. ALONSO FLORES
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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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