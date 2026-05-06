Emite Protección Civil de Ramos Arizpe recomendaciones ante incremento de temperaturas

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    Emite Protección Civil de Ramos Arizpe recomendaciones ante incremento de temperaturas
    Exhortan a reforzar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud por el calor extremo

Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, agotamiento y golpes de calor

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe emitió un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas ante el incremento de las temperaturas registrado en la región, con el fin de evitar afectaciones a la salud derivadas de la exposición al calor extremo.

La dependencia informó que las altas temperaturas pueden ocasionar deshidratación, agotamiento y golpes de calor, afectando con mayor riesgo a niñas y niños, personas adultas mayores, trabajadores que desempeñan actividades al aire libre y personas con enfermedades crónicas.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar la exposición prolongada a la radiación solar en el horario de 10:00 a 16:00 horas, mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua y bebidas rehidratantes, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como emplear gorra, sombrero o sombrilla como protección.

Asimismo, se recomendó evitar la realización de actividades físicas intensas durante las horas de mayor intensidad solar, consumir alimentos frescos y abstenerse de permanecer en el interior de vehículos cerrados, debido a que la temperatura en su interior puede incrementarse de manera significativa en pocos minutos.

Protección Civil precisó que el golpe de calor se presenta cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, lo que puede comprometer el funcionamiento de órganos vitales y provocar síntomas como mareo, cefalea, náuseas, sudoración excesiva, piel caliente y seca, confusión e incluso pérdida del estado de conciencia.

De igual forma, se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones en el cuidado de mascotas y animales domésticos, garantizando su adecuada hidratación y evitando su exposición directa al sol.

La Dirección de Protección Civil reiteró el llamado a la población a acatar las medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales durante la presente temporada de altas temperaturas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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