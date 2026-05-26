Pemex realiza simulacro de incendio en tanque de almacenamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la capacidad de reacción ante posibles emergencias, personal de Petróleos Mexicanos llevó a cabo un simulacro interno en sus instalaciones de la colonia Petrolera, en Monclova, donde se planteó un escenario de incendio en un tanque de almacenamiento. La práctica movilizó a brigadas internas de la empresa y a corporaciones municipales, permitiendo evaluar la coordinación y rapidez de respuesta ante una contingencia de riesgo.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado Flores, informó que el ejercicio se desarrolló durante poco más de un cuarto de hora, tiempo en el que se efectuaron maniobras de evacuación, activación de protocolos y atención de la emergencia simulada. Precisó que el reporte fue canalizado directamente a la central de Bomberos, lo que permitió medir con exactitud el tiempo de llegada de las unidades municipales, registrándose una respuesta cercana a los nueve minutos.

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Aunque Protección Civil no intervino dentro de las instalaciones, el funcionario explicó que acudieron como observadores para supervisar el desarrollo del simulacro y verificar la efectividad de las acciones implementadas por la empresa. Destacó que Pemex cuenta con sistemas preventivos y equipo especializado para hacer frente a incidentes relacionados con fuego o manejo de combustibles, además de infraestructura hidráulica suficiente para contener cualquier eventualidad dentro del complejo. Alvarado Flores consideró positivos los resultados obtenidos durante el ejercicio y subrayó que la operación histórica de la planta sin accidentes de gran magnitud refleja el nivel de seguridad con el que trabaja la paraestatal. En el simulacro participaron elementos de Bomberos y Protección Civil municipal, así como trabajadores y brigadistas de distintas áreas de la empresa petrolera.

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