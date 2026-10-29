Alcalde de Piedras Negras participará en cumbre de ciudades fronterizas en San Diego, California

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Piedras Negras
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    Alcalde de Piedras Negras participará en cumbre de ciudades fronterizas en San Diego, California
    El edil asistirá a la Cumbre de Alcaldes Fronterizos que se realizará este jueves y viernes en San Diego. ARCHIVO

Jacobo Rodríguez participará en una cumbre en San Diego para intercambiar estrategias de seguridad, innovación, educación y desarrollo con alcaldes fronterizos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, participará este jueves y viernes en una Cumbre de Alcaldes Fronterizos en San Diego, California, donde autoridades de ciudades de México y Estados Unidos abordarán los principales desafíos y oportunidades de las comunidades ubicadas en ambos lados de la frontera.

El edil destacó que estos encuentros permiten visibilizar las necesidades particulares de las ciudades fronterizas, cuya dinámica económica y social requiere atención diferenciada respecto a otras localidades de ambos países. Señaló que es importante colocar a Piedras Negras en la discusión y fortalecer la cooperación entre municipios con características similares.

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Rodríguez González explicó que uno de los propósitos de la reunión será intercambiar experiencias entre alcaldes, compartir estrategias que han dado resultados y analizar alternativas para atender problemas comunes. Consideró que el diálogo entre gobiernos locales puede contribuir a encontrar soluciones a los retos que enfrentan las comunidades fronterizas.

Otro de los objetivos de su participación será promover las condiciones de seguridad de Piedras Negras, al aprovechar el encuentro para dar a conocer las características de la ciudad ante representantes de otras localidades y fortalecer su proyección.

Durante la cumbre también se prevé abordar asuntos relacionados con innovación, educación, tecnología y exportaciones, temas que inciden en el desarrollo y la competitividad de las ciudades fronterizas. El alcalde señaló que estos espacios ofrecen la oportunidad de explorar áreas de colaboración y conocer proyectos que puedan resultar útiles para su municipio.

El presidente municipal adelantó que compartirá los resultados de su participación durante la conferencia matutina del próximo lunes, en la que dará a conocer los temas tratados y los posibles beneficios del encuentro para Piedras Negras.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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