Saltillo: prevén ausentismo total en escuelas de educación básica ante pronóstico de bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas pronosticadas para la próxima semana, particularmente para los días lunes 26 y martes 27 de enero, docentes de educación básica en Saltillo se preparan para implementar clases a distancia, ante la previsión de un alto nivel de ausentismo escolar, que podría llegar hasta el 100 por ciento en algunos planteles.

De acuerdo con plataformas de predicción meteorológica, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados centígrados, debido a la interacción del frente frío número 30 con el 31, asociados a una masa de aire polar proveniente de la Unión Americana.

TE PUEDE INTERESAR: Caso inédito en Coahuila: doctora enfrenta proceso por violencia vicaria y busca revertir medida cautelar

Maestros de distintas escuelas de la capital del estado señalaron que cuando el termómetro desciende por debajo de los 4 grados centígrados, el ausentismo se incrementa de manera considerable, principalmente en los niveles de educación preescolar.

Ante este escenario, las escuelas acordaron durante el taller de enero, previo al regreso a clases tras el periodo vacacional decembrino, preparar actividades de reforzamiento que puedan realizarse a distancia, en caso de que las condiciones climáticas impidan la asistencia regular a las aulas.

Al mismo tiempo, se indicó que los planteles estarán en condiciones de atender a los estudiantes que acudan presencialmente, con actividades enfocadas también al reforzamiento de aprendizajes.

Cabe recordar que, conforme a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, cuando la temperatura alcance los 0 grados centígrados, deberán justificarse las faltas o retardos del alumnado de Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial. En el caso de Primaria, este criterio aplica a partir de temperaturas de menos un grado (-1 °C) y menos dos grados (-2 °C). Para Secundaria, estas disposiciones se aplican siempre que el registro de baja temperatura ocurra 30 minutos antes del horario de entrada.

TE PUEDE INTERESAR: El clima del 2025 confirma que Saltillo dejó de ser templado y pasó a ser caluroso

El personal docente, administrativo y directivo de las escuelas públicas deberá permanecer en los planteles para atender al alumnado que asista, mientras que las instituciones privadas se rigen por criterios propios. En todos los casos, la decisión final de enviar o no a los estudiantes a la escuela corresponde a los padres de familia, priorizando el estado de salud de los menores.

Cuando la asistencia en los grupos sea mayoritaria, se continuará con el desarrollo de los contenidos programados; en caso de que sea menor al 50 por ciento, se realizarán únicamente actividades de repaso.