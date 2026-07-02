Empresarios condenan irrupción en el Congreso y llaman a respetar las instituciones

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    Empresarios condenan irrupción en el Congreso y llaman a respetar las instituciones
    Los manifestantes fueron azuzados por el diputado Tony Flores y su hermana Tanya. ARCHIVO

Empresarios hacen un llamado a privilegiar el diálogo para dirimir cualquier inconformidad

MONCLOVA, COAH.- La irrupción del diputado local Antonio “Tony” Flores Guerra y un grupo de simpatizantes en el Congreso del Estado, que provocó la suspensión de la sesión legislativa, fue condenada por la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro de Coahuila, al considerar que este tipo de acciones vulneran el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho.

El presidente del organismo, Óscar Mario Medina, señaló que la agrupación conoció de los hechos a través de los medios de comunicación y expresó su preocupación por lo ocurrido, al considerar que el Poder Legislativo debe desempeñar sus funciones sin interrupciones y con apego a la legalidad.

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Afirmó que las instituciones fueron creadas para garantizar el equilibrio entre los poderes y que cualquier diferencia o inconformidad debe resolverse por los cauces institucionales y conforme a la reglamentación vigente.

El dirigente empresarial señaló que, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer públicamente, la controversia surgió tras la pérdida de la curul del legislador, luego de que el Congreso revisara sus inasistencias y determinara que no todas estaban debidamente justificadas conforme al reglamento interno. Consideró que, cuando las autoridades aplican la normatividad, las resoluciones pueden no favorecer a todas las partes, pero ello no justifica alterar el funcionamiento de las instituciones.

Medina lamentó que el desacuerdo derivara en un incidente dentro del recinto legislativo, pues consideró que romper el protocolo y generar confrontaciones afecta la imagen del Congreso y no contribuye al fortalecimiento de la vida democrática.

Finalmente, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, solicitar las audiencias correspondientes y utilizar los mecanismos previstos por la ley para atender cualquier inconformidad, en lugar de realizar acciones que alteren el trabajo de uno de los poderes del Estado.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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