Empresas de Saltillo abren sus puertas a estudiantes del Tec para resolver problemas reales de negocios

La falta de experiencia continúa siendo una de las principales barreras para que recién egresados accedan a empleos con mejores condiciones salariales. El argumento de la inexperiencia suele traducirse en sueldos bajos y oportunidades limitadas. Sin embargo, empresarios y académicos en Saltillo sostienen que los estudiantes pueden convertirse en parte de la solución a los retos actuales si se les integra desde su formación a escenarios reales.

Un ejemplo es el restaurante Pour La France, con más de 25 años de operación en la ciudad, que ha abierto sus puertas en al menos tres ocasiones a alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo para que trabajen casos reales del negocio.

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Juan Carlos Guerra, director general del establecimiento, explicó que la dinámica consiste en presentar a los estudiantes un problema concreto de la empresa, acompañado de datos financieros y operativos, para que en equipos diseñen propuestas de solución.

Tras analizar la información, los equipos presentan alternativas que son evaluadas en conjunto con profesores. Más allá de elegir una propuesta ganadora, el empresario reconoce que todas aportan elementos útiles.

Para Guerra, el beneficio es doble, pues adremás de recibir propuestas estructuradas, al mismo tiempo, obtienen la perspectiva de una generación distinta.

“Nuestro problema en particular tiene que ver mucho con la generación que representan estos alumnos. Entonces es un doble beneficio para nosotros como empresa tener una solución profesional a nuestro problema y dos, la perspectiva de gente joven”, indicó.

Desde el Tecnológico de Monterrey esta estrategia forma parte del modelo Tec implementado desde 2019 el cual integra a los alumnos con empresas desde los primeros semestres.

Perla Cecilia García, líder del Centro de Vinculación y Desarrollo Profesional, explicó que el objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades a partir de problemáticas reales.

“Estos ejercicios tienen como objetivo exponer al alumno a una problemática real en donde él a través de los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera pueda presentar una propuesta de solución muy cercana o muy adecuada para lo que la organización está pidiendo solucionar”, expresó.

Actualmente el campus mantiene alrededor de 47 empresas activas como socioformadoras, de distintos giros que incluyen industria automotriz, comercio, entretenimiento, deporte y sector restaurantero. Cada semestre los alumnos trabajan con al menos 12 organizaciones en periodos de cinco a 15 semanas.

La institución reporta niveles de empleabilidad que oscilan entre el 88 y el 92 por ciento entre sus egresados, además de una mediana salarial competitiva a nivel nacional. Para Perla García, la diferencia radica en que los estudiantes no esperan hasta los últimos semestres para tener contacto con el entorno productivo.

Rubén Alejandro Cuéllar Fuentes, presidente de la Sociedad de Alumnos de Negocios Internacionales, consideró que este tipo de ejercicios amplía la visión sobre el potencial económico de la ciudad.

“Yo creo que tenemos muchas ganas de trabajar, creo que son muchas las ganas de querer cambiar, de querer posicionarnos y posicionar la ciudad donde vivimos en oportunidades nuevas”, sostuvo.

Añadió que enfrentarse a un problema real obliga a salir del aula y asumir responsabilidad sobre las decisiones propuestas.

Empresarios y directivos coinciden en que abrir espacios a estudiantes no representa un riesgo, sino una inversión en capital humano. En un entorno donde la innovación y la adaptación son determinantes, las ideas frescas y el trabajo colaborativo pueden marcar la diferencia.