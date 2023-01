En 2 años se encarece 200% el chile serrano en Saltillo; llega a los 99 pesos

El precio del chile serrano tuvo un aumento del 200 por ciento en los últimos 2 años, pasando de los 33 pesos hasta los 99 pesos, de acuerdo con la Consulta de Precios Promedio, una herramienta del INEGI para observar el comportamiento de los precios cada año.

En diciembre de 2021 registró precios de entre 33 y hasta 36 pesos el kilo, mientras que en diciembre de 2022 el kilo alcanzó los 76 y hasta 99 pesos.

Actualmente el producto se oferta en supermercados y fruterías de la zona centro entre 89 y hasta 99 pesos el kilo.

El alza obliga a las familias saltillenses a omitir de su lista de despensa o comprar solo lo que está dentro de sus posibilidades, comprar a granel o un par de piezas para los alimentos del día.

“No pues ya nada más me llevo un puñito, para qué tanto, nada más lo que se usa y ahora sí que nada más para que dé sabor, porque está rete caro”, expresó doña Genoveva Muñiz, en un supermercado de la zona centro.

En diferentes supermercados se pudo observar un precio similar al que reporta el INEGI, incluso el más económico es de 80 pesos, por lo que algunas fruterías venden algunas piezas en bolsitas con un costo de 30 pesos.

Según trabajadores y comerciantes de la misma zona, las principales causas de este aumento se deben a que durante 2022 se realizó una menor producción en los estados como Sinaloa y Tamaulipas, adicional a los altos costos de fertilizantes y el incremento de precios en los fletes por el alza en los combustibles.

“Así hay varios vegetales, pero el chile sí de plano subió a casi los 100 pesos; la caja nos puede costar hasta mil 500 para venderla, por eso los precios tan altos porque si no, no le sacas nada a la caja que compraste y pues sí, eso obliga a la gente a comprar menos o a no comprarlo, a veces mejor le echan de otro chile”, comentó Eulalio Fuentes en una frutería del centro.

VENTA A GRANEL

Como consecuencia de la inflación y de la cuesta de enero, comerciantes han optado por la venta a granel: charolas de verdura para un caldito, bolsitas de tomate y chile, queso, frijol y jamón. La venta de alimentos en porciones más pequeñas se ha convertido en la mejor opción tanto para vendedores como para clientes. >2