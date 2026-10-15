En Coahuila, IMSS brinda servicio de Nutrición en Unidades de Medicina Familiar
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La especialista Paola Luna Ortiz señala que los nutriólogos del IMSS ofrecen planes personalizados que también benefician a pacientes con enfermedades crónicas
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a los derechohabientes para aprovechar el servicio de Nutrición que se ofrece en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).
La jefa del departamento de Nutrición adscrita al Hospital General de Zona No. 1, Paola Luna Ortiz, señaló que a través del programa NutrIMSS y de estrategias como “Pierde kilos, gana vida”, los nutriólogos del instituto educan e impulsan cambios de hábitos, alimentación saludable y actividad física para mejorar la calidad de vida.
Explicó que la labor de los nutriólogos consiste en brindar opciones personalizadas que favorezcan no solo bajar de peso, sino también el correcto funcionamiento del organismo, pues se complementa con una valoración médica previa antes de iniciar cualquier rutina de alimentación o ejercicio.
Luna Ortiz enfatizó que los pacientes con enfermedades crónicas también pueden adherirse a un plan personalizado que evite complicaciones en sus padecimientos y ayude a disminuir las dosis de medicamentos.
La especialista reiteró el llamado a concientizar sobre la importancia de consumir alimentos saludables que aporten los nutrientes necesarios para el organismo, como frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, así como aceites y grasas naturales.