En Coahuila, IMSS brinda servicio de Nutrición en Unidades de Medicina Familiar

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a los derechohabientes para aprovechar el servicio de Nutrición que se ofrece en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

La jefa del departamento de Nutrición adscrita al Hospital General de Zona No. 1, Paola Luna Ortiz, señaló que a través del programa NutrIMSS y de estrategias como “Pierde kilos, gana vida”, los nutriólogos del instituto educan e impulsan cambios de hábitos, alimentación saludable y actividad física para mejorar la calidad de vida.