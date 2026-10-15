Conflicto en el IMSS: trabajadores desconocen a Olivos y exigen nueva negociación salarial

El conflicto sindical en el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) continúa luego de que trabajadores inconformes rechazaron que Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabece una nueva negociación para definir el aumento salarial.

Rafael Soto, vocero del movimiento, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL que los inconformes desconocen a Olivos como dirigente y consideran que debe dejar el cargo antes de retomar las conversaciones sobre el incremento salarial.

La postura surge después de que el líder sindical reconociera que los resultados de la consulta entre los trabajadores rechazaron la propuesta de aumento de 6.8%.

TRABAJADORES DEL IMSS EXIGEN LA RENUNCIA DE RAFAEL OLIVOS

Los trabajadores inconformes sostienen que Rafael Olivos Hernández ya no cuenta con la representatividad necesaria para negociar en nombre de la base sindical.

Por ello, plantean que se convoque a un congreso extraordinario con participación representativa o que se realice una nueva elección para designar a quienes encabezarán las negociaciones con las autoridades correspondientes.

Soto afirmó que el actual dirigente debe renunciar y permitir que otros representantes asuman la responsabilidad de defender las demandas laborales.

El movimiento considera que la decisión debe surgir de un proceso que refleje la voluntad de los trabajadores y permita recuperar la confianza en la dirigencia sindical.