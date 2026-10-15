Conflicto en el IMSS: trabajadores desconocen a Olivos y exigen nueva negociación salarial
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Tras el rechazo al aumento salarial de 6.8% en una consulta sindical, trabajadores del Seguro Social exigen la renuncia de Rafael Olivos Hernández.
El conflicto sindical en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa luego de que trabajadores inconformes rechazaron que Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabece una nueva negociación para definir el aumento salarial.
Rafael Soto, vocero del movimiento, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL que los inconformes desconocen a Olivos como dirigente y consideran que debe dejar el cargo antes de retomar las conversaciones sobre el incremento salarial.
La postura surge después de que el líder sindical reconociera que los resultados de la consulta entre los trabajadores rechazaron la propuesta de aumento de 6.8%.
TRABAJADORES DEL IMSS EXIGEN LA RENUNCIA DE RAFAEL OLIVOS
Los trabajadores inconformes sostienen que Rafael Olivos Hernández ya no cuenta con la representatividad necesaria para negociar en nombre de la base sindical.
Por ello, plantean que se convoque a un congreso extraordinario con participación representativa o que se realice una nueva elección para designar a quienes encabezarán las negociaciones con las autoridades correspondientes.
Soto afirmó que el actual dirigente debe renunciar y permitir que otros representantes asuman la responsabilidad de defender las demandas laborales.
El movimiento considera que la decisión debe surgir de un proceso que refleje la voluntad de los trabajadores y permita recuperar la confianza en la dirigencia sindical.
RECHAZO AL AUMENTO SALARIAL DE 6.8% PROVOCA CONFLICTO
La inconformidad se intensificó después de la consulta sobre el incremento salarial de 6.8%, cuya propuesta fue rechazada por los trabajadores participantes, de acuerdo con las declaraciones del vocero.
Soto calificó el resultado como una victoria contundente del movimiento y aseguró que la votación mostró el descontento con la representación sindical actual.
Como ejemplo, mencionó los resultados que, según su testimonio, se registraron en Michoacán, donde indicó que la propuesta obtuvo 16 votos frente a 800 en contra.
Estas cifras fueron expuestas por el representante del movimiento, quien sostuvo que la consulta evidenció la falta de respaldo a la dirigencia.
El rechazo al incremento y la exigencia de cambios en el sindicato mantienen abierto el desacuerdo sobre quién debe representar a los trabajadores en las próximas conversaciones salariales.
MOVILIZACIONES DEL IMSS CONTINUARÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Ante la falta de acuerdos, los trabajadores anunciaron que continuarán con las protestas y adelantaron que realizarán otra marcha dentro de 15 días.
Soto aseguró que las movilizaciones no se suspenderán mientras Rafael Olivos permanezca al frente del sindicato. También advirtió que mantendrán las acciones de protesta y la ocupación de instalaciones vinculadas con el movimiento.
La principal exigencia es que se produzca un cambio en la dirigencia y que las negociaciones salariales se retomen con representantes que, desde su perspectiva, cuenten con el respaldo de la base trabajadora.
Por ahora, el conflicto gira en torno a la legitimidad de la representación sindical y al resultado de la consulta sobre el aumento salarial. La continuidad de las protestas podría mantener la presión para que se defina quién encabezará las próximas negociaciones en el SNTSS.