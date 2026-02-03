En Coahuila, INE tuvo contratos con empresa de funcionario hoy acusado de conflicto de interés

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 3 febrero 2026
    En Coahuila, INE tuvo contratos con empresa de funcionario hoy acusado de conflicto de interés
    La empresa vinculada a Jesús Octavio García González operó como proveedora de material electoral en el estado de Coahuila previo a su nombramiento nacional. FOTO:ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INE

Jesús Octavio García González, actual director de Administración del INE, es señalado por haber transitado en solo siete meses de ser representante legal de empresas proveedoras de material electoral a ser el encargado de las finanzas del instituto

Jesús Octavio García González, quien ha representado a empresas proveedoras de material electoral con un historial de contratos en Coahuila y otros estados del país, se encuentra hoy en el centro de una investigación por un presunto conflicto de interés. El actual director de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) pasó, en un periodo de apenas siete meses, de ser el representante legal de empresas concursantes a ser el máximo responsable del presupuesto del organismo nacional, que este año asciende a más de 15 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es el estado de la frontera norte más seguro para transitar durante el Mundial

La controversia estalló tras una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control (OIC) el pasado 20 de enero. Según los documentos exhibidos, García González omitió en su currículum público su relación con Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas que dominan el mercado de urnas y mamparas.

Los puntos clave del caso incluyen:

La queja formal (folio 20260120194039022) señala que el funcionario ocultó sus vínculos empresariales, lo que habría viciado los procesos de contratación de material esencial para las elecciones judiciales de junio. El denunciante afirma que el poder legal otorgado a García González por Corporativo Zeg el 1 de junio de 2023 sigue vigente, lo que agrava la falta de ética administrativa.

“Estas circunstancias ameritan una investigación para determinar si existió conflicto de interés y si se cumplió con la declaración y excusa previstas en la ley”, dicta la denuncia que hoy mantiene en vilo la transparencia del instituto.

Ante esta situación, diversos consejeros del INE han manifestado su preocupación por el “hermetismo” con el que se manejó su llegada y ya impulsan la creación de una Comisión de Administración para vigilar de cerca cada contrato que se firme desde su oficina.

(Con información de El Norte)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INE

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum

Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
true

POLITICÓN: Urge a la 4T en Coahuila también un ‘regaño caluroso’ de la Presidenta
La Comisión de Búsqueda solicita apoyo ciudadano para aportar información que ayude a dar con el paradero de Adriana Aracely.

Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo
¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no
Atletas de Rugby y Rodeo participaron en los selectivos estatales realizados en Saltillo, buscando un lugar en el representativo de Coahuila rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?
El secretario general de la ONU, António Guterres, envió una carta a los embajadores de los 196 Estados miembros en la que afirmó: “No puedo exagerar la urgencia de la situación a la que nos enfrentamos ahora” .

Advierte la ONU que corre el peligro de un colapso financiero por cuotas no pagadas