En Coahuila, INE tuvo contratos con empresa de funcionario hoy acusado de conflicto de interés

Jesús Octavio García González, quien ha representado a empresas proveedoras de material electoral con un historial de contratos en Coahuila y otros estados del país, se encuentra hoy en el centro de una investigación por un presunto conflicto de interés. El actual director de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) pasó, en un periodo de apenas siete meses, de ser el representante legal de empresas concursantes a ser el máximo responsable del presupuesto del organismo nacional, que este año asciende a más de 15 mil millones de pesos.

La controversia estalló tras una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control (OIC) el pasado 20 de enero. Según los documentos exhibidos, García González omitió en su currículum público su relación con Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas que dominan el mercado de urnas y mamparas.

Los puntos clave del caso incluyen:

La queja formal (folio 20260120194039022) señala que el funcionario ocultó sus vínculos empresariales, lo que habría viciado los procesos de contratación de material esencial para las elecciones judiciales de junio. El denunciante afirma que el poder legal otorgado a García González por Corporativo Zeg el 1 de junio de 2023 sigue vigente, lo que agrava la falta de ética administrativa.

“Estas circunstancias ameritan una investigación para determinar si existió conflicto de interés y si se cumplió con la declaración y excusa previstas en la ley”, dicta la denuncia que hoy mantiene en vilo la transparencia del instituto.

Ante esta situación, diversos consejeros del INE han manifestado su preocupación por el “hermetismo” con el que se manejó su llegada y ya impulsan la creación de una Comisión de Administración para vigilar de cerca cada contrato que se firme desde su oficina.

(Con información de El Norte)