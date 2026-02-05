Ciudad Frontera honra 109 años de la Constitución con acto cívico

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 5 febrero 2026
    Ciudad Frontera honra 109 años de la Constitución con acto cívico
    Con este acto, el municipio de Frontera refrendó su compromiso con la promoción de los valores cívicos, el respeto a las instituciones y el fortalecimiento de la identidad nacional. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El Gobierno Municipal destacó la importancia del respeto al Estado de Derecho y los valores cívicos desde la educación

CIUDAD FRONTERA, COAH.- En el marco del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Gobierno Municipal de Frontera realizó un acto cívico en la Escuela Primaria Melquiades Ballesteros, con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y reafirmar el respeto al Estado de Derecho.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, e incluyó honores a la Bandera Nacional y la entonación del Himno Nacional Mexicano, destacando la participación del alumno Emmanuel Itai Cortez, de segundo grado, quien interpretó el himno en Lengua de Señas Mexicana.

$!Bandas de guerra del Ejército Mexicano y del CONALEP Frontera participaron en la ceremonia.
Bandas de guerra del Ejército Mexicano y del CONALEP Frontera participaron en la ceremonia. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila rinde cuentas: avances históricos en cirugías, infraestructura y atención médica especializada

Al evento asistieron autoridades municipales y educativas, entre ellas el director de Educación Municipal, Félix Alejandro Rodríguez; el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González; así como el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, del 105 Batallón de Infantería. También participaron personal docente, estudiantes de distintos planteles invitados y las bandas de guerra del Ejército Mexicano y del CONALEP Frontera.

El mensaje oficial estuvo a cargo del cronista municipal Néstor Alfredo Jiménez Flores, quien destacó a la Constitución como el pilar del sistema jurídico nacional y un legado histórico que continúa guiando la vida democrática, la justicia y la soberanía del país.

$!Se realizaron honores a la Bandera durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución en Frontera.
Se realizaron honores a la Bandera durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución en Frontera. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Por su parte, Félix Alejandro Rodríguez enfatizó que los valores constitucionales —legalidad, respeto, inclusión y responsabilidad social— se enseñan y practican desde las aulas, a través de la formación cívica de niñas, niños y jóvenes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Constitución
Conmemoraciones

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein