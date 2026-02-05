Ciudad Frontera honra 109 años de la Constitución con acto cívico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Gobierno Municipal destacó la importancia del respeto al Estado de Derecho y los valores cívicos desde la educación
CIUDAD FRONTERA, COAH.- En el marco del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Gobierno Municipal de Frontera realizó un acto cívico en la Escuela Primaria Melquiades Ballesteros, con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y reafirmar el respeto al Estado de Derecho.
La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, e incluyó honores a la Bandera Nacional y la entonación del Himno Nacional Mexicano, destacando la participación del alumno Emmanuel Itai Cortez, de segundo grado, quien interpretó el himno en Lengua de Señas Mexicana.
TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila rinde cuentas: avances históricos en cirugías, infraestructura y atención médica especializada
Al evento asistieron autoridades municipales y educativas, entre ellas el director de Educación Municipal, Félix Alejandro Rodríguez; el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González; así como el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, del 105 Batallón de Infantería. También participaron personal docente, estudiantes de distintos planteles invitados y las bandas de guerra del Ejército Mexicano y del CONALEP Frontera.
El mensaje oficial estuvo a cargo del cronista municipal Néstor Alfredo Jiménez Flores, quien destacó a la Constitución como el pilar del sistema jurídico nacional y un legado histórico que continúa guiando la vida democrática, la justicia y la soberanía del país.
Por su parte, Félix Alejandro Rodríguez enfatizó que los valores constitucionales —legalidad, respeto, inclusión y responsabilidad social— se enseñan y practican desde las aulas, a través de la formación cívica de niñas, niños y jóvenes.