Ciudad Frontera honra 109 años de la Constitución con acto cívico

CIUDAD FRONTERA, COAH.- En el marco del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Gobierno Municipal de Frontera realizó un acto cívico en la Escuela Primaria Melquiades Ballesteros, con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y reafirmar el respeto al Estado de Derecho.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, e incluyó honores a la Bandera Nacional y la entonación del Himno Nacional Mexicano, destacando la participación del alumno Emmanuel Itai Cortez, de segundo grado, quien interpretó el himno en Lengua de Señas Mexicana.