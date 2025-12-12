¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con 9 votos a favor y 1 en contra, el uso de urnas electrónicas en las casillas especiales de Coahuila para las elecciones locales de 2026. La decisión marca un paso importante hacia la modernización del sistema electoral mexicano y plantea la posibilidad de un futuro sin boletas de papel.

Las urnas se utilizarán únicamente en casillas especiales, destinadas a personas que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la votación. El modelo elegido es el dispositivo INE 7.0, auditado previamente por el IPN y la UAM.

TE PUEDE INTERESAR: INE da contrato por más de mil millones a empresa de Jorge Kahwagi

Cada casilla contará con tres urnas electrónicas operativas y equipos adicionales para capacitación y respaldo ante incidencias.

OBJETIVO DE LA PRUEBA PILOTO DEL VOTO ELECTRÓNICO

Esta prueba tiene como propósito evaluar el rendimiento de las urnas en condiciones reales, agilizar el voto, reducir tiempos de espera y disminuir el uso de papel.

El INE también busca optimizar el escrutinio y cómputo, así como generar datos sobre su funcionamiento en contextos de alta demanda, como las casillas especiales.

Aunque la mayoría de consejeros apoyó la medida, hubo objeciones. El consejero Uuc-kib Espadas señaló que las urnas carecen de transparencia y obligan a confiar en un sistema difícil de auditar, recordando fallas técnicas ocurridas en procesos previos en Coahuila.

POSTURAS A FAVOR Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

La consejera Carla Humphrey defendió el proyecto al asegurar que el voto electrónico es más ágil, seguro y confiable, además de ofrecer ahorro de recursos y automatización del cómputo.

Dania Paola Ravel explicó que el acuerdo incorpora lineamientos técnicos, protocolos de seguridad y mecanismos de verificación destinados a garantizar certeza en cada etapa del proceso.

El INE consultará al Instituto Electoral de Coahuila sobre la disponibilidad de urnas propias para ampliar el alcance de la prueba piloto si es posible.

ELECCIONES EN COAHUILA 2026 Y NUEVAS MODALIDADES DE VOTO

En 2026 Coahuila renovará únicamente el Congreso local, integrado por 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Además del uso de urnas electrónicas, el INE aprobó un modelo híbrido de voto anticipado digital para personas con discapacidad que no puedan acudir a su casilla y para sus cuidadoras primarias.

Este esquema, disponible del 24 al 30 de mayo, permitirá votar desde casa mediante boleta física o a través del sistema SIVEI. También se autorizará el voto electrónico en centros penitenciarios para personas en prisión preventiva, garantizando el ejercicio del derecho al sufragio.

TE PUEDE INTERESAR: Otro preso aparece colgado en cárcel de Culiacán

DATOS CURIOSOS

• El dispositivo INE 7.0 no requiere conexión a internet para operar.

• Las casillas especiales suelen registrar las filas más largas en cada jornada electoral.

• México acumula más de una década realizando pruebas controladas de voto electrónico.