Rosa María Leos recibe corona como Reina del Adulto Mayor de Monclova, Coahuila

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, quienes realizaron la imposición de la corona a la nueva soberana, en un acto que reunió a autoridades y representantes de municipios de la Región Centro-Desierto.

MONCLOVA, COAH.- Rosa María Leos Pompa fue coronada como Reina del Adulto Mayor DIF Monclova 2026-2027, como parte de las actividades conmemorativas por el 337 aniversario de la fundación de la ciudad acerera, en Coahuila .

Durante la celebración participaron soberanas y embajadoras de 13 municipios de la región, quienes desfilaron acompañadas por directores de distintas dependencias municipales que fungieron como chambelanes. El encuentro permitió destacar la participación de los adultos mayores dentro de las actividades sociales y comunitarias de la zona.

Con la llegada de Leos Pompa concluyó el periodo de Blanca Margarita Morales Palacios, quien durante un año representó al Grupo del Adulto Mayor del DIF Monclova. El Alcalde reconoció su labor y agradeció su participación en las actividades desarrolladas durante su reinado.

Morales Palacios, de 66 años, señaló recientemente que su integración a los grupos de danza y folclor le permitió mantenerse activa y motivada, además de exhortar a otros adultos mayores a participar en espacios de convivencia.

La nueva soberana tendrá la responsabilidad de representar a Monclova durante el próximo ciclo, en actividades sociales, culturales y de convivencia dirigidas a este sector de la población.