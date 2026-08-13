Rosa María Leos recibe corona como Reina del Adulto Mayor de Monclova, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Rosa María Leos recibe corona como Reina del Adulto Mayor de Monclova, Coahuila
    Carlos Villarreal y Mavi Sosa encabezaron la imposición de corona durante una jornada dedicada a reconocer la experiencia de los adultos mayores. CORTESÍA

La nueva soberana asumirá la representación del municipio durante el periodo 2026-2027, tras concluir el reinado de Blanca Margarita Morales

MONCLOVA, COAH.- Rosa María Leos Pompa fue coronada como Reina del Adulto Mayor DIF Monclova 2026-2027, como parte de las actividades conmemorativas por el 337 aniversario de la fundación de la ciudad acerera, en Coahuila.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, quienes realizaron la imposición de la corona a la nueva soberana, en un acto que reunió a autoridades y representantes de municipios de la Región Centro-Desierto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/parras-altos-precios-de-hospedaje-por-vendimias-quedan-fuera-de-regulacion-de-turismo-DJ22813635

Durante la celebración participaron soberanas y embajadoras de 13 municipios de la región, quienes desfilaron acompañadas por directores de distintas dependencias municipales que fungieron como chambelanes. El encuentro permitió destacar la participación de los adultos mayores dentro de las actividades sociales y comunitarias de la zona.

Con la llegada de Leos Pompa concluyó el periodo de Blanca Margarita Morales Palacios, quien durante un año representó al Grupo del Adulto Mayor del DIF Monclova. El Alcalde reconoció su labor y agradeció su participación en las actividades desarrolladas durante su reinado.

Morales Palacios, de 66 años, señaló recientemente que su integración a los grupos de danza y folclor le permitió mantenerse activa y motivada, además de exhortar a otros adultos mayores a participar en espacios de convivencia.

La nueva soberana tendrá la responsabilidad de representar a Monclova durante el próximo ciclo, en actividades sociales, culturales y de convivencia dirigidas a este sector de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lanza-convocatoria-al-premio-municipal-de-la-juventud-2026-buscan-historias-que-inspiran-LO22797873

La coronación formó parte del programa conmemorativo del aniversario de la ciudad, que también incluyó ceremonia cívica, misa de acción de gracias y la entrega de la Presea Alonso de León 2026 a ciudadanos e instituciones destacados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Eventos
adultos mayores
Ferias

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marcando territorio

Marcando territorio
true

Coahuila: ¿Qué falta para detonar la explotación del gas?
true

POLITICÓN: Morena administra la lealtad a través del ‘secuestro’ de las prerrogativas estatales, incluido Coahuila
Autoridades investigan el origen del siniestro y no descartan que el autobús haya sido incendiado de manera intencional.

Arde transporte de personal en Saltillo; investigan si fue provocado
Al corte de la semana epidemiológica 30 de este año, Coahuila reporta 268 casos de VIH.

Coahuila: Se disparan 50% casos de VIH durante 2026
México llega al Mundial femenil como número uno del ranking mundial y con la mira puesta en Los Ángeles 2028.

Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver
Los detalles de la amenaza que Irán representaba para la vida de Trump fueron descritos por funcionarios después de que el presidente confirmara la misión secreta a los periodistas el martes por la noche.

Revelan que la amenaza de un misil portátil provocó que Trump cambiara su vuelo a Turquía
Equipos de rescate transportan a la sobreviviente Daniela Largo tras sacarla de los escombros, un día después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026.

Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales