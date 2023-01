‘¿En dónde está la justicia?’ exigen castigo para asesino de Olga en Saltillo

Este 4 de enero familiares de la occisa, junto con activistas de distintas colectivas feministas , se reunieron en la Plaza Tlaxcala a las 10:00 horas, hora en que Olga murió, para exigir al Gobierno del Estado que otorgue un proceso justo para el feminicida, Carlos N, quien no ha podido ser procesado debido a que ha manifestado que él no quería asesinar a su ex pareja.

“Yo no sé qué está pasando con el gobierno que suelta a los feminicidas. Un día como hoy me quitaron a mi hija no han podido castigar al culpable: si matamos a un perrito el gobierno nos mete presos, nos cobra multa, pero si matan a una o mil mujeres el gobierno no hace nada, ¿en dónde está la justicia?, hablo por todas las madres de las hijas muertas a las que no les han hecho justicia”, expuso la madre de Olga durante la manifestación pacífica.

Recordó que su hija fue asesinada a los 40 años y dejó en la orfandad a cinco pequeños, quienes presenciaron los hechos el 2 de enero del 2021.

“Mi hija dejó a dos niñas y tres niños que vieron todo, él la aventó de un carro en movimiento, iba a muy alta velocidad, mi hija solo resistió un día porque tenía muchas heridas internas y a pesar de que hay testigos el caso no avanza”, explicó.

La manifestación se prolongó durante un par de horas, mientras ocurría una audiencia en contra de Carlos N, en el Centro de Justicia Penal, que todavía no ha tenido conclusión.

Colectivas, organizaciones y mujeres feministas de Saltillo exigen que se otorgue pena máxima para los feminicidas y agresores de mujeres.

“Decimos ya basta a que se nos siga criminalizando y revictimizando por ser a quienes se nos violentan nuestros derechos”, expusieron.