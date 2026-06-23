En el 135° aniversario de la Diócesis de Saltillo, Obispo llama a ser una Iglesia solidaria y cercana a los más pobres

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    En el 135° aniversario de la Diócesis de Saltillo, Obispo llama a ser una Iglesia solidaria y cercana a los más pobres
    Durante la homilía, el obispo llamó a la comunidad católica a vivir la fe con servicio y solidaridad hacia los más necesitados. HÉCTOR GARCÍA

Durante la misa conmemorativa, monseñor Hilario González pidió renovar el compromiso de servicio, fortalecer la esperanza y trabajar por una sociedad más justa

Al conmemorar el 135 aniversario de la fundación de la Diócesis de Saltillo, el obispo Hilario González García llamó a sacerdotes, religiosas y fieles a renovar su compromiso con la Iglesia, vivir la fe desde el servicio y fortalecer la solidaridad con quienes enfrentan pobreza, injusticia y exclusión.

La celebración eucarística tuvo lugar este martes 23 de junio en la Catedral de Santiago, donde se recordó que la Diócesis de Saltillo fue erigida canónicamente el 23 de junio de 1891 por el papa León XIII mediante la bula Illius in Primis. A la ceremonia asistieron sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles provenientes de distintas parroquias de la diócesis.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/raul-vera-cumplio-81-anos-el-obispo-que-hizo-de-saltillo-un-refugio-para-migrantes-desaparecidos-y-causas-olvidadas-CB21579308
$!Monseñor Hilario González afirmó que el aniversario no representa únicamente una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo de la Iglesia y renovar la esperanza de la comunidad.
Monseñor Hilario González afirmó que el aniversario no representa únicamente una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo de la Iglesia y renovar la esperanza de la comunidad.

Antes de la misa, el obispo destacó que el aniversario representa una oportunidad para agradecer a quienes han construido la historia de la Iglesia local.

“Agradecemos la labor de todas las personas que a lo largo de este tiempo han dado su vida al servicio de los demás, de la Iglesia, de los pobres, de la educación, de la salud; obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, todo tipo de agentes de pastoral que hay en nuestra diócesis”, expresó.

Asimismo, invitó a continuar esa labor de servicio: “a renovar esfuerzos, generosidad, a que sigamos dando lo mejor de nosotros para ser este pueblo de Dios peregrino que quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra”.

UNA IGLESIA QUE CAMINA UNIDA

Durante su homilía, monseñor Hilario González señaló que el aniversario no solo es motivo de celebración, sino también de reflexión sobre el rumbo de la Iglesia y de renovación de la esperanza.

“Una oportunidad para la esperanza, para decir si Dios ha estado con nosotros en el pasado, si Dios está ahora aquí y ahora con nosotros en el presente, seguramente en sus manos seguiremos estando en lo que viene en el futuro”.

Subrayó que la Diócesis debe seguir siendo un “pueblo peregrino” que camina unido y que acompaña a quienes más lo necesitan.

“Queremos compartir el pan con el que no lo tiene, abrir nuestra casa para aquel que carece de techo, poder ayudar a aquel que carece de vestido. Queremos con las obras de misericordia, con la solidaridad con el menos favorecido, hacer patente que vamos caminando juntos, que somos Iglesia y caminamos juntos”.

El obispo también exhortó a dejar de lado el individualismo y a poner los talentos personales al servicio de la comunidad. “Muchos dones y un solo espíritu. Muchos servicios, un solo Señor, muchas acciones, un solo Dios que actúa en todos”.

$!La Diócesis continuará con actividades religiosas y culturales para conmemorar sus 135 años de historia hasta el mes de octubre.
La Diócesis continuará con actividades religiosas y culturales para conmemorar sus 135 años de historia hasta el mes de octubre. HÉCTOR GARCÍA

LLAMADO A SER “SAL DE LA TIERRA”

Tomando como base el Evangelio del día, González García pidió a los fieles dar testimonio de su fe con acciones concretas y no perder la alegría de servir. “Tenemos que seguir salando este ambiente en el que vivimos para que el mal sea vencido por el bien y no el bien sea acorralado”.

Incluso, con un tono cercano, invitó a vivir el Evangelio con entusiasmo. “Como buenos mexicanos, no solamente sal, con salsa también”.

Añadió que la Iglesia debe ser una comunidad donde cualquier persona encuentre acogida y esperanza. “Vamos a tratar de que seamos una familia, donde todo mundo se sienta bien recibido, protegido, acompañado”.

TRABAJAR POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Al concluir la celebración, el obispo reiteró que la fe debe reflejarse en el compromiso cotidiano con quienes más sufren.

“Si nosotros los cristianos no nos vemos iluminados, no nos vemos llenos de alegría por ser seguidores del Señor Jesús, por ser parte de su Iglesia para llenar de amor al mundo, para llenar de buenas obras la convivencia social; si nosotros no somos portadores de esto, no estamos siendo fieles a nuestra fe”.

Asimismo, llamó a impulsar una sociedad basada en la justicia y el respeto a la dignidad humana. El jerarca católico recordó que en Saltillo, como en otras regiones del país, persisten la pobreza y la desigualdad, por lo que pidió no permanecer indiferentes.

$!La Diócesis de Saltillo fue conmemorada con una celebración eucarística que reunió a sacerdotes, religiosas y fieles de distintas parroquias.
La Diócesis de Saltillo fue conmemorada con una celebración eucarística que reunió a sacerdotes, religiosas y fieles de distintas parroquias. HÉCTOR GARCÍA

CONTINUARÁN LAS ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO

Como parte de la conmemoración, la Diócesis de Saltillo continuará durante los próximos meses con actividades religiosas, culturales y de reflexión para celebrar sus 135 años de historia.

Al finalizar la misa, monseñor Hilario González recordó que la celebración oficial se extenderá hasta octubre e invitó a las parroquias a conmemorar también la fecha de su fundación para fortalecer la identidad de las comunidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Catedral de Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ruta electoral de emergencia

La ruta electoral de emergencia
true

Torres Larriva: El hombre que operó el Fobaproa de La Jornada
true

POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones
Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención.

Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte.

Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos
Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores