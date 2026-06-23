En el 135° aniversario de la Diócesis de Saltillo, Obispo llama a ser una Iglesia solidaria y cercana a los más pobres

Al conmemorar el 135 aniversario de la fundación de la Diócesis de Saltillo, el obispo Hilario González García llamó a sacerdotes, religiosas y fieles a renovar su compromiso con la Iglesia, vivir la fe desde el servicio y fortalecer la solidaridad con quienes enfrentan pobreza, injusticia y exclusión. La celebración eucarística tuvo lugar este martes 23 de junio en la Catedral de Santiago, donde se recordó que la Diócesis de Saltillo fue erigida canónicamente el 23 de junio de 1891 por el papa León XIII mediante la bula Illius in Primis. A la ceremonia asistieron sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles provenientes de distintas parroquias de la diócesis.

Antes de la misa, el obispo destacó que el aniversario representa una oportunidad para agradecer a quienes han construido la historia de la Iglesia local. “Agradecemos la labor de todas las personas que a lo largo de este tiempo han dado su vida al servicio de los demás, de la Iglesia, de los pobres, de la educación, de la salud; obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, todo tipo de agentes de pastoral que hay en nuestra diócesis”, expresó. Asimismo, invitó a continuar esa labor de servicio: “a renovar esfuerzos, generosidad, a que sigamos dando lo mejor de nosotros para ser este pueblo de Dios peregrino que quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra”. UNA IGLESIA QUE CAMINA UNIDA Durante su homilía, monseñor Hilario González señaló que el aniversario no solo es motivo de celebración, sino también de reflexión sobre el rumbo de la Iglesia y de renovación de la esperanza. “Una oportunidad para la esperanza, para decir si Dios ha estado con nosotros en el pasado, si Dios está ahora aquí y ahora con nosotros en el presente, seguramente en sus manos seguiremos estando en lo que viene en el futuro”. Subrayó que la Diócesis debe seguir siendo un “pueblo peregrino” que camina unido y que acompaña a quienes más lo necesitan. “Queremos compartir el pan con el que no lo tiene, abrir nuestra casa para aquel que carece de techo, poder ayudar a aquel que carece de vestido. Queremos con las obras de misericordia, con la solidaridad con el menos favorecido, hacer patente que vamos caminando juntos, que somos Iglesia y caminamos juntos”. El obispo también exhortó a dejar de lado el individualismo y a poner los talentos personales al servicio de la comunidad. “Muchos dones y un solo espíritu. Muchos servicios, un solo Señor, muchas acciones, un solo Dios que actúa en todos”.

LLAMADO A SER “SAL DE LA TIERRA” Tomando como base el Evangelio del día, González García pidió a los fieles dar testimonio de su fe con acciones concretas y no perder la alegría de servir. “Tenemos que seguir salando este ambiente en el que vivimos para que el mal sea vencido por el bien y no el bien sea acorralado”. Incluso, con un tono cercano, invitó a vivir el Evangelio con entusiasmo. “Como buenos mexicanos, no solamente sal, con salsa también”. Añadió que la Iglesia debe ser una comunidad donde cualquier persona encuentre acogida y esperanza. “Vamos a tratar de que seamos una familia, donde todo mundo se sienta bien recibido, protegido, acompañado”. TRABAJAR POR UN MUNDO MÁS JUSTO Al concluir la celebración, el obispo reiteró que la fe debe reflejarse en el compromiso cotidiano con quienes más sufren. “Si nosotros los cristianos no nos vemos iluminados, no nos vemos llenos de alegría por ser seguidores del Señor Jesús, por ser parte de su Iglesia para llenar de amor al mundo, para llenar de buenas obras la convivencia social; si nosotros no somos portadores de esto, no estamos siendo fieles a nuestra fe”. Asimismo, llamó a impulsar una sociedad basada en la justicia y el respeto a la dignidad humana. El jerarca católico recordó que en Saltillo, como en otras regiones del país, persisten la pobreza y la desigualdad, por lo que pidió no permanecer indiferentes.

CONTINUARÁN LAS ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO Como parte de la conmemoración, la Diócesis de Saltillo continuará durante los próximos meses con actividades religiosas, culturales y de reflexión para celebrar sus 135 años de historia. Al finalizar la misa, monseñor Hilario González recordó que la celebración oficial se extenderá hasta octubre e invitó a las parroquias a conmemorar también la fecha de su fundación para fortalecer la identidad de las comunidades.

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