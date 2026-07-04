En Frontera, blindarán escuelas durante vacaciones con apoyo de Vecinos Vigilantes

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Coahuila
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    En Frontera, blindarán escuelas durante vacaciones con apoyo de Vecinos Vigilantes
    El programa Vecinos Vigilantes mantendrá comunicación permanente con Seguridad Pública para reportar cualquier situación sospechosa en los planteles durante el periodo vacacional. LIDIET MEXICANO

Comités ciudadanos y Seguridad Pública reforzarán la vigilancia para prevenir robos y actos de vandalismo en los planteles

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de prevenir robos y actos de vandalismo durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Frontera reforzará la vigilancia en los planteles educativos a través del programa Vecinos Vigilantes, en coordinación con Seguridad Pública.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que ya se trabaja con los comités ciudadanos de cada escuela. Añadió que, en los próximos días, se colocarán las nuevas lonas del programa correspondientes al presente periodo vacacional.

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Explicó que cada uno de los aproximadamente 62 planteles educativos del municipio —entre jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias— cuenta con un comité de vecinos. Estos permanecen en comunicación mediante grupos de WhatsApp, desde donde reportan de inmediato cualquier situación sospechosa a la Policía Municipal.

“De esa manera llegan las autoridades a revisar qué está ocurriendo y actuar de inmediato”, señaló.

La edil destacó que el ciclo escolar concluyó con saldo blanco. No obstante, durante el año se registraron incidentes aislados en dos o tres escuelas, donde se reportó el robo de cableado y daños en los accesos.

Precisó que los desperfectos ya fueron reparados. Además, indicó que esos planteles ahora reciben vigilancia permanente por considerarse puntos prioritarios.

Pérez Cantú añadió que las personas responsables de esos hechos fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, hizo un llamado a las instituciones educativas y a los ciudadanos para presentar las denuncias correspondientes.

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“Si no se sigue el procedimiento y no se interpone la denuncia, las personas solo quedan detenidas por unas horas y posteriormente recuperan su libertad. Es importante dar seguimiento para que puedan permanecer a disposición de la autoridad”, enfatizó.

La alcaldesa reconoció que las colonias La Sierrita y Occidental son las zonas donde más se han presentado este tipo de situaciones. Sin embargo, aseguró que el riesgo ha disminuido gracias al funcionamiento de los grupos de WhatsApp y a la rápida respuesta de los elementos de Seguridad Pública.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta durante las vacaciones. También pidió colaborar con las autoridades reportando cualquier movimiento inusual en los alrededores de las escuelas, con el fin de proteger el patrimonio educativo del municipio.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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