Frontera se pinta de verde; arrancan jornada de reforestación en la Ampliación Roma

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    Frontera se pinta de verde; arrancan jornada de reforestación en la Ampliación Roma
    La jornada de reforestación se llevó a cabo en la plaza de la colonia Ampliación Roma. CORTESÍA

Se suma a la campaña estatal ‘Verde Verde 2026’

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer el cuidado del medio ambiente, el municipio de Frontera se sumó este sábado a la Jornada Estatal de Reforestación “Verde Verde 2026”.

En un evento encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú en la colonia Ampliación Roma se plantaron árboles en el área verde del sector como parte de una estrategia impulsada en coordinación con el Gobierno del Estado para mejorar el entorno urbano y generar espacios más saludables para las familias.

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La Alcaldesa destacó que cada árbol sembrado representa una inversión en el futuro de Frontera, al contribuir a mejorar la calidad del aire, generar sombra y fortalecer el desarrollo sostenible del municipio.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez participó en la jornada de reforestación.
La alcaldesa Sara Irma Pérez participó en la jornada de reforestación. CORTESÍA

“Cada árbol que plantamos hoy es un beneficio directo para nuestras familias y para las próximas generaciones. Recuperar nuestros espacios públicos significa ofrecer un entorno más sano, seguro y digno para todos”, expresó.

Pérez Cantú señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de mantener un municipio ordenado, limpio y comprometido con el medio ambiente.

En la jornada participaron el director de Ecología Municipal, Alejandro Sánchez; el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, en representación del Mandatario estatal, así como Jesús Armendáriz Rodríguez, coordinador en la Región Centro de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Coahuila.

Los vecinos de la colonia Ampliación Roma agradecieron la reforestación y asumieron el compromiso de cuidar los árboles recién plantados para que crezcan y contribuyan a embellecer el sector.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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